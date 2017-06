Wirtschaft Gebenbach

08.06.2017

In der Gemeinde Gebenbach wird fünfmal so viel Strom mit erneuerbaren Energien erzeugt, als tatsächlich verbraucht wird, sagte Bürgermeister Peter Dotzler bei der Einweihung der neuen Biogasanlage in Atzmannsricht.

Windrad, Photovoltaikanlagen, Hackschnitzelheizungen und ein mit Rapsöl betriebenes Blockheizkraftwerk sind mit Nutzung erneuerbarer Energien ein großer Wirtschaftsfaktor der Gemeinde Gebenbach. Bürgermeister Peter Dotzler

Technische Daten In der neuen Biogasanlage in Atzmannsricht produziert ein MAN-Gasmotor 75 Kilowatt Strom, der gut 150 Durchschnittshaushalte versorgen könnte. "Gefüttert" wird die Anlage mit täglich bis zu 19 Tonnen Gülle oder Mist. Gut 800 Kubikmeter Fassungsvermögen hat der Fermenter, dessen Temperatur konstant um 45 Grad betragen muss.



Aus der etwa 350 Kubikmeter fassenden Vorgrube wird die "Fütterungsmenge" computergesteuert abgerufen, um eine gleichbleibende Gasproduktion zu erreichen. Der Gärrest kann als hocheffizienter Dünger, der nahezu geruchslos ist, auf die Felder ausgebracht werden.



Geradezu als ein Dauerläufer gilt der MAN-Gasmotor, der lediglich in zweiwöchigem Turnus für Wartungsarbeiten abgeschaltet werden muss. Die Technik wurde von NQ-Anlagentechnik, einem führenden deutschen Unternehmen in der Biogas-Branche, installiert. (gfr)

In Rekordzeit seien Planung, Genehmigung und letztlich auch die Inbetriebnahme durchgezogen worden, betonte Dotzler beim "Tag der offenen Biogasanlage" am Pfingstmontag in Atzmannsricht.Bei diesem Projekt würden landwirtschaftliche Reststoffe verwertet, um umweltfreundlichen Strom zu erzeugen. "Windrad, Photovoltaikanlagen, Hackschnitzelheizungen und ein mit Rapsöl betriebenes Blockheizkraftwerk sind mit Nutzung erneuerbarer Energien ein großer Wirtschaftsfaktor der Gemeinde Gebenbach", unterstrich der Bürgermeister in seiner Ansprache.Sebastian Kraus wies darauf hin, dass stetig sich ändernde Anforderungen an die Landwirtschaft massenhaft zu Betriebsaufgaben führten. Deshalb müssten die Bauern gegensteuern. Zusammen mit seiner Familie hätten sie sich entschlossen, einen Beitrag zur Energiewende zu leisten und aus Gülle und Mist Strom und damit Geld zu machen. Seine Anlage sei so ausgelegt, dass alle Atzmannsrichter Haushalte mit Strom versorgt werden könnten, sagte Kraus. Außerdem werde die Umwelt geschont, denn der nach der Verarbeitung entstandene Gärrest stinke nicht mehr.Pfarrer Christian Preitschaft erbat Gottes Segen für die neue Biogasanlage, außerdem für die Landwirte sowie deren Fluren und Maschinen. Mitarbeiter der NQ-Anlagentechnik führten Interessierte durch die Biogasanlage, erklärten chemische und technische Abläufe, die dafür sorgen, dass einerseits Strom gewonnen wird, andererseits landwirtschaftliche Reststoffe als wertvoller Dünger wieder auf Feldern ausgebracht werden können.