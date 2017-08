Wirtschaft Gebenbach

27.08.2017

Lichtdurchflutete Räume, Naturholz und Glas beflügeln die Kreativität: Anspruchsvolle Architektur und wirtschaftliche Zweckmäßigkeit stellen keine Gegensätze dar. Sie unterstreichen vielmehr die hochwertigen Arbeitsplätze. Das etwas andere Betriebsgebäude findet sich im Landkreis Amberg-Sulzbach.

Visualisierte Prüfung

Entwicklung und Programmierung von Montage-Automaten für relativ kleine Bauteile wie Schalter, Tasten, Klammern oder Dichtungen können spannend sein. Ohne diese Produkte würde es im internationalen Maschinenbau nicht rund laufen. Eine Marktnische besetzt erfolgreich die Firma Hammermeister Sondermaschinenbau.Das Inhaber-Ehepaar Christa und Norbert Hammermeister siedelte sein 1993 gegründetes Unternehmen im neuen Gewerbegebiet der Gemeinde Gebenbach an: Weil es im bisherigen Betriebsgebäude in Atzmannsricht zu eng wurde. Wie eine Art Raumschiff erhebt sich der Neubau futuristisch neben der B 14: Während in Sichtweite friedlich Kühe grasen und Reiter ihre Wege gehen. Ländliche Idylle. In dieser entspannten Atmosphäre "blühen" rund 25 hochqualifizierte Arbeitsplätze, so für Mechatroniker, Industrie-Mechaniker oder technische Produkt-Designer. Norbert Hammermeister, der den technischen Part verantwortet - Ehefrau Christa, ist für den kaufmännischen Bereich zuständig - hält einen beleuchteten "Knopf" einer PC-Tastatur in der Hand. Ein Laser der neuesten Generation kennzeichnet die transparenten Teile beim Kunststoff: Damit ist ein "Abrieb" der Beschriftung kein Thema mehr. Hammermeister: "Wir konstruieren die Prototypen ausschließlich nach Kundenwünschen - und finden dann mit modernster Technik bezahlbare Lösungen." Die Fertigung erfolgt bei hochspezialisierten Oberpfälzer Maschinenbauern, die Endmontage wieder im eigenen Haus.Mit einer auf mehrere Kameras gestützten Hochgeschwindigkeitsmessung und -prüfung für visualisierte Qualitätskontrolle entwickelte Hammermeister ein zweites Standbein: "Es ist unsere Interpretation der Industrie 4.0." Die öffentliche Infrastruktur hinkt der unternehmerischen Innovation nach: Ein leistungsstarkes Glasfaserkabel für schnelles Internet lässt seit zwei Jahren auf sich warten. Hammermeister muss sich mit einer Funkverbindung behelfen. Bürgermeister Peter Dotzler kündigt gegenüber unserer Redaktion den Breitband-Ausbau für die nächsten Wochen an.