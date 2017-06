Alte Mühle in Gehenhammer feiert am Sonntag Jubiläum

Freizeit Georgenberg

23.06.2017

31

0 23.06.201731

Die alte Mühle in Gehenhammer ist das Aushängeschild des Oberpfälzer Waldvereins und zählt mit zu den Attraktionen in der Grenzlandgemeinde. Am Montag werden es 40 Jahre, seit das unter Denkmalschutz stehende Gebäude wieder der Öffentlichkeit zur Verfügung steht.

Mühltechnik erhalten

Weitgereiste Gäste

(pi) Das Geschichtsbuch des über die Oberpfalz als Wander- und Ausflugsziel bekannten und beliebten Bauwerks weist als Baujahr 1834 aus. Gemahlen wurde bis zum 1. September 1969. Danach stand die Mühle einige Zeit still. Nachdem im Herbst 1974 die Flurbereinigung in der drei Jahre zuvor gebildeten "Großgemeinde Georgenberg" angelaufen war, griffen die Behörden den zuvor schon einmal verworfenen Gedanken des im März 1971 gegründeten OWV-Zweigvereins, der die Instandsetzung des kleinen Bauwerks vorgesehen hatte, auf.Am 22. April 1975 trafen die Eheleute Agnes und Heinrich Reber als die damaligen Eigentümer der Mühle und die Gemeinde, vertreten durch Bürgermeister Adolf Herold, eine Vereinbarung zur Überlassung an den OWV. Die auf 68 000 Mark bezifferten Kosten wurden je zur Hälfte auf die Flurbereinigung und den Waldverein aufgeteilt. Viel Arbeit und Schweiß kostete es, bis schließlich am 26. Juni 1977 die Einweihung über die Bühne gehen konnte. In den Grußworten galten Lob und Anerkennung vor allem dem OWV mit seinem engagierten Vorsitzenden Johann Ermer.Einmalig ist die vollkommen erhaltene Mühltechnik von der Radstube bis hin zum Dachgebälk. Das gesamte Räder- und Transmissionswerk wird von einem fünf Meter hohen oberschlächtigen Wasserrad mit 58 Kammern angetrieben. So kann die vorhandene Wasserkraft optimal genutzt werden. Durch den Ankauf und Einbau eines kompletten Mahlgangs aus Mühlsteinen für damals 1200 Mark können den Besuchern zwei Generationen der Mühltechnik demonstriert werden.Später schaffte der OWV für den Platz vor der Mühle Tische und Bänke im Original Oberpfälzer Stil an. Sie laden zum Verweilen unter blauem Himmel ein. Sollte es die Sonne einmal gar zu gut meinen, sorgt eine Markise für Schatten. Umfangreiche Renovierungsarbeiten gingen auch unter der Regie des von 1991 bis 1999 amtierenden Vorsitzenden Georg Wolf und des jetzigen "Chefs" Manfred Janker über die Bühne.Außerdem ist Gehenhammer Treffpunkt für Volksmusikanten aus der näheren und weiteren Umgebung. Auch überregional sorgt die Mühle immer wieder für Aufsehen. So haben schon öfter Fernsehteams - darunter der Bayerische Rundfunk oder der Sender OTV-Beiträge gedreht und ausgestrahlt.Es stehen im Gästebuch unter anderem Einträge von Besuchern aus den USA oder Japan. Unvergessen als Wirtsleute sind Anna Kreuzer und ihr bereits verstorbener Ehemann Erwin. Aktuell sorgen Ingrid und Thomas Graf aus Flossenbürg für optimalen Service.Zum Jubiläum laden der OWV und das Pächter-Ehepaar für den Sonntag ein. Ab 14 Uhr gibt es sowohl Kaffee und leckere Kuchen sowie kühle Getränke und deftige Brotzeiten. Auch die musikalische Unterhaltung kommt nicht zu kurz. Für gute Laune sorgen die "Höidlbrummer".