Freizeit Georgenberg

16.08.2017

9

0 16.08.2017

Die Verantwortlichen der Feuerwehr Neudorf sind sich einig: "Wir haben alles richtiggemacht."

Neudorf. Die Organisatoren hätten das Dorffest am Sonntag auch absagen können, entschieden sich aber dagegen. Ein wenig mulmig war es dem Team um die Vorsitzenden Alexander Pilfusek und Markus Zetzl sowie die Kommandanten Andreas Götz und Christoph Striegl nur gegen 15 Uhr. Der Regenschauer war aber im Nu vorbei, das Wetter wurde besser und besser."Auf den heiligen Florian ist Verlass", freuten sich die Neudorfer und schickten ein Stoßgebet zum Schutzpatron. Der ließ dann sogar die Sonne raus. Nachdem schon in der gut sortierten Kaffeestube im Gerätehaus volles Haus gewesen war, füllte sich dann auch das überdachte Festgelände mehr und mehr. Gegen 17 Uhr war sogar fast jeder Platz besetzt.Die vielen Gäste - unter ihnen Geistlicher Rat Antony Soosai, Pfarrvikar Julius Johnrose, Bürgermeister Johann Maurer oder die Freunde der Patenfeuerwehr Altenhammer genossen die prächtige Atmosphäre. Die gute Stimmung war nicht zuletzt das Verdienst der "Neisteder Zoiglmusi" mit Franz Harrer, Alfons Kistenpfennig und Dieter Seidl. Dabei übernahmen sogar drei Mädels kurz das Mikrofon. Geburtstagskind Janina gab mit ihren Freundinnen Katharina und Raphaela "So a schena Dog" von Donikkl zum BestenDie kleinen Gäste kamen voll auf ihre Kosten. So war es für die jüngsten Besucher eine Riesengaudi, ihre Zielsicherheit an der Kübelspritze unter Beweis zu stellen oder in der Hüpfburg zu toben. Die etwas Größeren lieferten sich wiederum spannende Spiele am Kicker oder versuchten ihr Glück an der Fußball-Torwand.So gab es am Ende der Dorffete bei den Verantwortlichen nur strahlende Gesichter. "Es hat wieder Riesenspaß gemacht", resümierte der Vorsitzende. Sein Dank ging vor allem an die rund 50 Helfer.