01.12.2017

Reinhold Schultes hat sich als Kunstmaler längst einen ausgezeichneten Ruf weit über die Heimatgrenzen hinaus erworben. Er öffnet sein Atelier in der Adventszeit wieder für alle Anhänger anspruchsvoller Kunst und auch für Sangesfreudige.

Die Proben für die Weihnachtsgesänge des Kirchenchors, den Schultes seit Jahrzehnten leitet, wechseln mit der Werkschau, die der Künstler alljährlich in der Vorweihnachtszeit in seinem Atelier dem Publikum anbietet. "Die Gespräche mit den Leuten sind immer wieder schön", weiß Schultes zu schätzen. "Ich freue mich, wenn sich jemand für Malerei - ob in Aquarell, Mischtechnik oder Öl - interessiert und dabei einfach nur plaudern möchte." Der gewaltigen Bilderflut der modernen Zeit, die zu oberflächlicher Betrachtungsweise ohne Tiefgang verleitet, stehen das eindrucksvolle, individuell gestaltete Gemälde der heimatlichen Landschaft, das aussagekräftige Porträt oder auch die Impression aus allen Regionen der Welt gegenüber. Sie laden zum genauen Hinschauen und Verweilen ein. Wenn dann ein anspruchsvolles Weihnachtsgeschenk herausspringt, können beide Seiten zufrieden sein."Darum geht es mir aber absolut nicht", weist Schultes hin. "Das ist keine Voraussetzung für einen Rundgang durch das Atelier." Im Gegenteil: "Ein wertvoller handsignierter und kostenloser Kunstdruck aus der eigenen Werkstatt ist für jeden Besucher reserviert." Auf jeden Fall freut sich der Kunstmaler schon auf die Besucher und hofft auf viele anregende Gespräche. Wer möchte, kann gerne auch außerhalb der Werkschau einen Termin mit ihm vereinbaren.