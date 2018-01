Kultur Georgenberg

Bei Elfriede Süß ist es wie mit dem Wein: Sie wird zunehmend besser. Längst hat sie sich als Schriftstellerin weit über die Grenzen ihrer Heimatgemeinde einen exzellenten Ruf erworben.

Das erfolgreiche Gedicht "Zeit" von Elfriede Süß:



Kindheit prägend - unbeschwert/drangvoll heiter in der Jugend zu verehrt/meist gelungen, großer Kummer abgewehrt.



Es öffnen Welten, sich zu finden/im Vertrauen liebevoll zu binden/lässt Erlebtes dich zu kurz empfinden.



Dankbar freuen edler Festlichkeiten/üben im Verzicht, wenn fruchtend Fastenzeiten/sich sorgsam stellen kühn dem Zeitengeist/achtsam sinnen, dass man darum weiß.



Wird das Leben einmal rauer/bei Schicksal, Not und Todesschauer/in diesem hin und wieder tristen Erdenleben/weise Fügung klaglos anzunehmen.



Der Ruhe dringend Sinn zu geben/um Kraft zu schöpfen - frohen Weiterlebens.



Damit dahin wachsender Bescheidenheit/stehen Engel uns zur Seit'/geben wachend sanft Geleit/hin in die verheißene Ewigkeit.

Fast 27 Jahre liegt es zurück, dass die 76-Jährige ihren ersten Gedichtband "Verzage nicht - hoffe" herausgegeben hat. 1998 kam das zweite Buch mit dem Titel "Pfade zur inneren Ruhe" hinzu. Geschrieben hatte sie übrigens schon viele Jahre vor der Buchpremiere. "Meine Familie und Freunde haben mich dann motiviert, die Gedichte zu veröffentlichen", blickt sie zurück.Dazu hat sie ihre in Mundart verfassten Werke ins Hochdeutsche umgeschrieben. Denn: "Dialekt ist recht schwer zu lesen. Und wer etwa mit Oberpfälzisch nichts anfangen kann, ist aufgeschmissen."Süß' Werke haben längst überregional und sogar bundesweit für Aufsehen gesorgt und Anerkennung erfahren. Mit der aus "Pfade zur inneren Ruhe" stammenden "Herbstromanze" war sie 2000 erstmals in die damalige Nationalbibliothek des deutschsprachigen Gedichts aufgenommen worden. Es folgt dann das Werk "Liebe".Für den 17. Wettbewerb der Bibliothek deutschsprachiger Gedichte hatte die Autorin 2014 ihr Werk "Reise" eingereicht und von Roman Belzner die Nachricht erhalten: "Nach eingehender Beratung freuen wir uns sehr, Ihnen mitteilen zu können, dass Ihre Einsendung für die Veröffentlichung in dem kommenden Lyrik-Sammelband der Bibliothek deutschsprachiger Gedichte vorgesehen ist." Der Cheflektor hatte dabei auf das Ziel, "mit dieser aufwendig konzipierten Publikation die deutschsprachige Lyrik unserer Zeit zu dokumentieren und diesen Sprachschatz für künftige Generationen zu erhalten", verwiesen.Inzwischen war auch der Bezirk Oberpfalz auf Süß aufmerksam geworden. Und so hatte sie dem Bezirksheimatpfleger Dr. Tobias Appl sowohl ihre beiden Bücher als auch die von ihr verfassten "Volksmusikalischen Lieder zur Bittandacht" sowie die CD "Stimme aus Georgenberg" mit Gedichten zugesandt und prompt eine Einladung zum "Treffen Oberpfälzer Autorinnen und Autoren 2015" in Sulzbach-Rosenberg erhalten. "Da bin ich aber nicht hingefahren", erzählt sie. "Das war mir einfach zu viel."Und Süß schwimmt weiter auf der Erfolgswelle. Nach der Veröffentlichung von "Kostbar" ist ihr nun eine erneute freudige Nachricht der Bibliothek deutschsprachiger Gedichte ins Haus geflattert. Das Gedicht "Zeit" war beim 20. Wettbewerb auf große Resonanz gestoßen. In der Bewertung heißt es: "Was Sie verfasst haben, erzeugt in einfallsreicher Weise eine sprachliche Form, die man nur als gelungen bezeichnen kann. Sie haben ihre Botschaft sehr klar vermittelt. In puncto Bilderreichtum - das ist festzustellen - ist wahrnehmbar, dass Sie den poetischen Ausdruck meistern."Die Jury ist außerdem begeistert über die "fein nuancierte Sprache in den Versen" und stellt als Resümee fest, "dass Ihr lyrisches Gestaltungsvermögen insgesamt anzuerkennen ist". Zusammenfassend bedankt sich Belzner bei Süß und weist darauf hin, dass er die Anthologie "Ausgewählte Werke XX" mit den besten Einsendungen des Wettbewerbsjahrs 2017 zusammenstellen und das Werk "Zeit" in dem kommenden Lyrik-Sammelband der Bibliothek deutschsprachiger Gedichte aufnehmen wird.Darüber freut sich die Georgenbergerin riesig und ist dankbar, erneut den Sprung in den Kreis erlesener Autoren geschafft zu haben. Und wie es aussieht, wird es nicht der letzte gewesen sein. "Ich bringe meine Gedanken gerne zu Papier", kündigt sie weitere Werke an.