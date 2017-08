Politik Georgenberg

17.08.2017

15

0 17.08.201715

Die Einwohner von Galsterlohe können wieder ihr "Bushaisl-Fest" feiern. Nach der Fertigstellung der Stahlkonstruktion haben sie allen Grund dazu. Auch an zwei anderen Stellen warten nun die Fahrgäste komfortabel überdacht auf ihre Busse.

Johann Maurer ist zufrieden. "Rechtzeitig zum Beginn des neuen Schuljahres haben wir endlich neue Buswartehäuschen", freut sich der Bürgermeister. Aufgestellt hat sie in der vergangenen Woche die von der Gemeinde beauftragte Ziegler Metallbearbeitung AG.Laut dem Rathauschef belaufen sich die Gesamtkosten für die Wartehallen - alle erstellt in Stahlkonstruktion mit Verbundsicherheitsglas - in den Ortsteilen Galsterlohe, Neuenhammer und Waldkirch auf 22 293 Euro. "Dazu erhalten wir Zuwendungen durch den Freistaat Bayern über circa 11 500 Euro und durch den Landkreis Neustadt/WN aus Mittel des Öffentlichen Personennahverkehrs in Höhe von rund 6800 Euro", weist das Gemeindeoberhaupt auf die Förderung hin.Die Bewohner der Ortschaft Galsterlohe, die schon seit Jahren ein jährliches "Bushaisl-Fest" feiern - 2016 musste es wegen des Abbaus des alten Wartehäuschens ausfallen - hatten die neue Unterstellmöglichkeit am Freitagabend gleich zum Anlass genommen, eine kleine Fete mit Einweihung abzuhalten. "Da habt ihr auch gleich ein gemeindliches Hochzeitsgeschenk", scherzte Bürgermeister Johann Maurer zu Sandra und Tobias Plödt. Er hatte das Paar schließlich am Tag zuvor standesamtlich getraut.