Politik Georgenberg

15.12.2017

Diese Entscheidung hat sich der Gemeinderat nicht leichtgemacht, am Ende steht jedoch ein einstimmiger Beschluss. Rückwirkend zum 1. Januar 2017 erhöhen sich die Wassergebühren von 0,72 auf 1,38 Euro pro Kubikmeter.

Die Grundgebühr für die Wasserzähler steigt von 54 auf 70 Euro. "Alles sind Nettobeträge, es kommt die Mehrwertsteuer von derzeit sieben Prozent hinzu", sagte dazu Josef Pilfusek von der Verwaltung.Der Wunsch von Johann Maurer - "es wäre schön, wenn wir uns einigen könnten" - war nach eingehender Diskussion somit in Erfüllung gegangen. "Es wird heute einfach viel verlangt", sagte der Bürgermeister zu den vielen Vorgaben und ergänzte: "Die Gemeinde muss die Einrichtung für jeden vorhalten." Außerdem verwies er auf die enormen Investitionen in den vergangenen Jahren.Die Globalberechnung hatte Sarah Wirth von der Kubus Kommunalberatung und Service GmbH erstellt und bereits in der Bürgerversammlung am 16. November vorgestellt. Mit der zunächst ins Auge gefassten Grundgebühr von 95 Euro mit einem Kubikmeterpreis von 1,16 Euro konnten sich vor allem der FW-Fraktionssprecher Jürgen Schiller sowie seine Kollegen Achim Helgert und Bernhard Götz nicht anfreunden. Schiller beklagte dabei besonders die Unterdeckungen in den zurückliegenden Jahren, während Helgert meinte, "dass wir jetzt als Gemeinderat eingehen werden, der die Gebühren massiv erhöht".Für Götz wiederum standen soziale Härten bei einer hohen Grundgebühr im Vordergrund. Das Prinzip der Kostendeckung stand für den gesamten Gemeinderat jedoch fest. Die Unterdeckungen kommentierte Pilfusek mit dem Hinweis, "dass bei der Vorauskalkulation die umfangreichen Instandsetzungen bei Straßenbau-Projekten nicht voraussehbar waren". Dabei sprach er die Maßnahmen in den Ortsteilen Faislbach, Hinterbrünst-Hagenhaus und Schwanhof an. "Außerdem hat der Bauhof in den vergangenen Jahren viele Wasserrohrbrüche behoben." Laut Maurer "sind Leitungen mitunter rund 80 Jahre alt"."Wir sollten uns in der Mitte treffen", fand der CSU-Fraktionssprecher Robert Götz, der wie Schiller einige Modelle durchgerechnet hatte. Schließlich stand der einstimmige Beschluss. Das galt auch für die Festsetzung des kalkulatorischen Zinssatzes von drei Prozent und der neuen Herstellungsbeitragssätze. Diese betragen netto nun 1,02 Euro pro Quadratmeter Grundstücksfläche (bisher 0,88 Euro) und 10,49 Euro je Quadratmeter Geschossfläche (zuvor 9,19 Euro).Die Beitragssätze für die Maßnahme Neubau des Hochbehälters Troidelberg, Sanierung der Feiselbrunnen-Quelle, Anpassung der Elektro-, Steuerungs- und Fernwirktechnik sowie Herstellung von Wasserleitungsringschlüssen erhöhen sich von 0,24 auf 0,28 Euro pro Quadratmeter Grundstücksfläche und von 2,49 auf 2,85 Euro je Quadratmeter Geschossfläche. Formsache war die Zustimmung zum Bauantrag von Ute und Siegmund Holfelder. Sie hatten einen Tekturplan für eine landwirtschaftlich genutzte Lager- und Unterstellhalle eingereicht. Außerdem billigte man den Lehrgang "Leiter einer Feuerwehr" für Alexander Pilfusek von der Feuerwehr Neudorf. "Der stellvertretende Kommandant Christoph Striegl hat seinen Rücktritt für den 21. Januar erklärt", sagte Maurer.