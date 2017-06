Politik Georgenberg

09.06.2017

3

0 09.06.2017

(pi) Für Alexander Diem steht ohne Wenn und Aber fest: "Als Standort für das neue Tragkraftspritzenfahrzeug (TSF-W) kommt nur die Feuerwehr Georgenberg infrage." Seine Feststellung im Rahmen der Feuerwehrbedarfsplanung begründete der aus Lappersdorf stammende Diplom-Ingenieur in der Gemeinderatssitzung am Donnerstag ausschließlich mit der zentralen Lage der Wehr.

Seit der ersten Präsentation im Oktober 2016 hat sich in der Grenzlandkommune einiges getan. Laut Diem "ist die Feuerwehr Neuenhammer personell nicht ausrückebereit". Geprüft hatte er seinen Aussagen zufolge auch die Anfahrtszeiten der Wehren aus den Nachbargemeinden. "Die haben nahezu keinen Einfluss", sagte er dazu. Diems Fazit: "Die Feuerwehr Neudorf ist personell am besten aufgestellt und sollte bei der Integrierten Einsatzleitstelle dauerhaft zusätzlich alarmiert werden, um die Atemschutzträger sicherzustellen." Deshalb empfahl er, für Neudorf ein baugleiches Löschfahrzeug wie für Georgenberger anzuschaffen.Für Neuenhammer riet der Diplom-Ingenieur zu einem Mehrzweckfahrzeug. Für Brünst hält er eine Löschgruppe wegen der örtlichen Gefahrenpunkte für nötig. "Ein wasserführendes Fahrzeug mit Atemschutz wäre erforderlich", meinte Diem. "Sollte eine Fahrzeugkategorie niedriger gewählt werden, muss die Löschgruppe durch eine zusätzliche Feuerwehr ergänzt werden." Auch da kam dann wieder die Neudorfer Wehr in Spiel.Ganz kommentarlos ging die Präsentation nicht über die Bühne. Laut Bernhard Götz (FW) "ist im Einzugsbereich der Feuerwehr Neudorf das BRK-Erholungsheim nicht aufgeführt". Wegen der Personalstärke der Feuerwehr Neudorf war seine Feststellung: "Das Fahrzeug ist am falschen Platz." Der FW-Fraktionssprecher Jürgen Schiller fand: "Zwei TSF-W heben kein LF 10 auf."Für Bürgermeister Johann Maurer "war für das TSF-W vor allem ausschlaggebend, weil es mit dem Pkw-Führerschein gefahren werden kann". Zusammenfassend sprach er sich dafür aus, "dass wir uns an die Empfehlungen halten sollen".