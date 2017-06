Politik Georgenberg

16.06.2017

4

16.06.2017

Albert Rupprecht hätte für seine Aktion "kriTisch" keine besseren Titel wählen können. So bekommt der CSU-Bundestagsabgeordnete am Mittwochabend im Hotel "Goldene Zeit" von Erika und Edmund Holfelder einiges zu hören.

Leiharbeit verpönt

Mehr Polizei-Präsenz

Die Handwerksbetriebe werden nicht mehr so wie früher geschätzt. Bürgermeister Johann Maurer

(pi) "Politik soll für alle da sein", brachte es Marina Hirnet auf den Punkt. Die Vorsitzende des gastgebenden CSU-Ortsverbands wusste um die Politik-Verdrossenheit vieler Menschen und wünschte sich: "Heute soll sich jeder einbringen." Laut Rupprecht "soll es heute um Ihre Herzensangelegenheiten gehen". Deshalb appellierte er auch, intensiv an den Tischen zu diskutieren, ob zu bundes- und landespolitischen oder kommunalen Themen.Rund 45 Minuten konnten sich alle an mehreren Tischen zunächst warmlaufen. Den Startschuss gab Rupert Herrmann an seinem Tisch "Arbeit", die für ihn nicht nur geldbringend, sondern auch anerkennend sein sollte. "Das hast du gut gemacht." Ein entsprechendes Lob fehlt seiner Meinung nach, wenn jemand eine Aufgabe gemeistert hat. Als eine der Forderungen nannte er auch, Arbeitsplätze verstärkt in ländliche Regionen zu verlagern. Zur Sprache kam dabei der oft lange Arbeitsweg. "Der sollte maximal 30 Kilometer einfach betragen", gab Herrmann weiter.Die Runde hatte unter anderem Leiharbeit als "Sklavenhandel" ausgemacht und festgestellt, dass viel Arbeit in "Billigländer" verlagert wird. Michael Schieder wünschte sich daher, wieder mehr in Gründerzentren zu investieren und Erika Holfelder unbürokratische Förderungen, denn "das sind auch mehr Arbeitsplätze." Für Bürgermeister Johann Maurer steht fest: "Die Handwerksbetriebe werden nicht mehr so wie früher geschätzt.""Wo ist die Gerechtigkeit?", fragte sich Dr. Georg Wolf, der die sogenannten 450-Euro-Jobs als Strafe in Bezug auf die Rente bezeichnete. Als weiterer Tischsprecher sah er in der Digitalisierung zwar einen Gewinn für den ländlichen Raum. Deshalb fordert er mehr Behörden in ländliche Gegenden. Zum Thema "Finanzen" fand er: "Die Rentenkasse ist mit Fremdleistungen geplündert worden." Weitere Kritikpunkte waren die Privatisierung von Autobahnen und Fernstraßen oder die Diskussion um die Einführung der Maut."Die Erreichbarkeit von Ärzten ist noch gut, die medizinische Versorgung nicht schlecht", fand Albert Kick. "Aber es fehlt an Nachwuchs." Der Altbürgermeister sprach von zum Teil sehr langen Wartezeiten bei Fachärzten und war der Meinung, dass Pflegepersonal unterbezahlt ist. Beim Thema "Gesundheit im Alter" sollte mehr Wert auf die Tagespflege gelegt werden."Vorsorge vor Aufklärung" war die Aussage von Claus Zille, an dessen Tisch es um Sicherheit gegangen war. "Auch Ausländer müssen sich an unsere Gesetze halten", gab er weiter und sprach sich für die Ausweisung von Hasspredigern aus. Ein weiterer Wunsch war eine flächendeckende Präsenz der Polizei."Die Abschaffung des Bargelds würde die Macht der Banken stärken", hatte die Runde um Anton Hirnet ausgemacht. Sie war auch der Meinung, "dass die Wasserver- und Abwasserentsorgung unbedingt in kommunaler Hand bleiben muss". Eine weitere Forderung war, Kindergeld nur solchen Arbeitnehmern zu gewähren, die auch in der Bundesrepublik arbeiten.Laut Rupprecht sollte die Veranstaltung nach maximal zwei Stunden zu Ende sein. "Der Zeitplan ist deutlich gesprengt", stellte Marina Hirnet nach fast drei Stunden fest. "Wir nehmen heute sehr viel mit", fasste Rupprecht auch für Andrea Lang zusammen. Mit der Juristin wird er die Themen im Büro aufarbeiten.