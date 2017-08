Politik Georgenberg

10.08.2017

Im Pleysteiner Bauhof sind nicht nur die Lagerkapazitäten und Unterstellmöglichkeiten begrenzt, es fehlen auch Sozialräume für die Beschäftigten. Das wird sich bald ändern.

Pleystein. "Der Bauhof entspricht nicht heutigem Standard, die Errichtung eines Funktionsgebäudes ist unumgänglich", brachte es Bürgermeister Rainer Rewitzer in der Stadtratssitzung am Dienstag auf den Punkt. Die Diskussion über einen Standort hielt sich in Grenzen, nin neuer Bauhof soll auf dem bisherigen Gelände errichtet werden. "Jetzt können die Planungen aufgenommen werden", freute sich der Rathauschef.Formsache war die Zustimmung zum Bauantrag von Wolfgang Riedl, der in Bibershof eine Lagerhalle erweitern möchte. Zur 27. Änderung des Regionalplans Region Oberpfalz-Nord bezüglich der Neufassung des Kapitels B IX "Verkehr" wird die Stadt auf Vorschlag von Werner Rieß (SPD) anregen, dem Bahnhof in Weiden bei eventuellen Aus- oder Umbaumaßnahmen stärkere Beachtung zukommen zu lassen.Die Herausgabe eines monatlichen Stadtanzeigers hatte der VdK-Ortsverband angeregt. Laut Vorsitzendem Josef Rewitzer könnten die Bürger dadurch mit wichtigen Informationen aus dem Stadt- und Vereinsgeschehen erreicht werden. "Ein monatlicher Stadtanzeiger bringt einen hohen Verwaltungsaufwand mit sich", sagte der Rathauschef und war sich wie das Gremium einig, "dass Monat für Monat nicht so viele Informationen und Themen vorliegen". Daher gab es keine Zustimmung.Der weitere VdK-Antrag auf Errichtung einer Ampelanlage bei den Anwesen Sax und Willax in Richtung Kindergarten und Friedhof geht laut Josef Rewitzer bereits auf 2002 zurück und ist von den zuständigen Behörden damals abgelehnt worden. Inzwischen habe sich die Verkehrslage in dem unübersichtlichen Straßenverlauf jedoch stark verändert, begründete der VdK-Chef die Wiederauflage. Der Stadtrat sah jedoch keine Veranlassung für eine Entscheidung, weil es sich um eine Kreisstraße handelt und deshalb das Landratsamt Neustadt/WN zuständig ist.Unter dem Gesichtspunkt der Barrierefreiheit stehen die vom VdK gewünschten behindertengerechten Toiletten beim Rathaus und Friedhof. "Alternativ zum Einbau von Toiletten in der Aussegnungshalle ist geplant, im Zusammenhang mit der Planung für den Stadtumbau West ein Funktionsgebäude gegenüber dem Zimmerplatz zu errichten", informierte Bürgermeister Rewitzer. "Dieses könnte dann von Besuchern des Friedhofs oder von Radfahrern und bei Veranstaltungen gleichzeitig genutzt werden."Herbert Stahl (FW) konnte sich übergangsweise einen WC-Container vorstellen und bezifferte die Kosten auf rund 3500 Euro. Am Ende stand die Entscheidung, zunächst ein Angebot für einen WC-Container anzufordern und die Kosten im Haushaltsplan 2018 zu berücksichtigen.Über die Errichtung einer behindertengerechten Toilette beim Rathaus wird der Stadtrat erst nach dem Abbruch einer neben dem Verwaltungsgebäude stehenden Scheune beschließen. Zum Bericht zu Bauprojekten durch Diplom-Ingenieur und Stadtratsmitglied Johann Sax kam unter anderem die Information des Bürgermeisters, "dass die Bayerische Landesstiftung für die Dachsanierung der Friedhofskapelle einen Zuschuss von 2120 Euro gewährt".