27.03.2018

Neukirchen zu St. Christoph. "Vielleicht sind wir 2018 ja endlich in einem warmen Sportheim", hatte Anton Haider in der vergangenen Jahreshauptversammlung gehofft. Der Wunsch des Vorsitzenden der DJK Neukirchen ist in Erfüllung gegangen. Und so freute sich der Verein in der jüngsten Zusammenkunft schon auf die Einweihung heuer. "Im Mittelpunkt des vergangenen Jahres stand unser Sportheimanbau", sagte Haider beim Rückblick im Neubau.

Ehrungen Die DJK Neukirchen zu St. Christoph kann auf ihre Leute bauen. Das fand auch der Vizepräsident des DJK-Bundesverbandes und Kreisvorsitzende, Siegmund Balk, als er mit Vorsitzendem Anton Haider und dessen Stellvertreter Arnold Woppmann treue Mitglieder auszeichnete. 15 Jahre dabei sind Johannes Janker, Andreas Mühling, Andreas Schreier und Markus Woppmann, 25 Jahre Marga Fojtik, Bernhard Holfelder, Michael Solfrank, Ingrid Schell und Peter Schell. Auf 40 Jahre bringen es Martin Bock und Bernhard Götz. Seit 50 Jahren zählen Richard Säckl und Josef Völkl zur DJK-Familie. Ehrenurkunden und Verdienstnadeln für 60-jährige Treue zur DJK gingen an Josef Kick, Manfred Janker und unter Beifall an den unermüdlichen Vorsitzenden selbst. Glückwünsche dazu kamen auch von Pfarrer Julius Johnrose und Bürgermeister Johann Maurer. (pi)

Er erinnerte an den Baubeginn im April mit dem Ausbaggern und Setzen der Fundamente, an den Rohbau bis hin zu den Außen- und Innenputzarbeiten sowie dem Einbau der Elektro- und Heizungsanlage. "Unsere Leute haben 3600 Arbeitsstunden geleistet", hob der Vorsitzende hervor und sprach von einem überragenden Teamgeist im Verein. Haider bleibt Vorsitzender, Stellvertreter sind Arnold Woppmann und Tobias Wüst. Schriftführer und Hauptkassier ist Johannes Haider, Beisitzer sind Christian Hanauer, Josef Völkl, Josef Wittmann und Markus Woppmann, Platzkassier ist Josef Völkl, Platzwarte sind Alfons Scheibl und Berthold Zintl, Jugendleiter ist Christoph Böhmler, Kassenprüfer sind Albert Kick und Siegfried Lang.Inzwischen bildet laut Haider die zweite Mannschaft eine Spielgemeinschaft mit dem TSV Waidhaus und SV Pfrentsch. "Die Spieler hätten es verdient, dass mehr Zuschauer kommen", wünschte sich Thomas Wittmann. Schade fand es der Trainer der ersten Mannschaft auch, "dass kein sportlicher Leiter und Betreuer zur Verfügung steht". Sehr zufrieden ist Wittmann mit den E-Junioren, die im Nachwuchsbereich als einziges DJK-Team ohne Spielgemeinschaft aktiv sind und die Frühjahrsrunde mit dem zweiten Platz sowie die Herbstrunde mit Rang sieben abgeschlossen haben. Von den 17 Spielen hatten die Jüngsten 7 gewonnen, 3 Mal unentschieden gespielt und 6 Mal verloren. "Die Mädchen knallen dazwischen und lassen sich nichts gefallen", sagte Wittmann. Erfolgreich war das Nachwuchsteam auch bei drei Hallenturnieren mit den Plätzen zwei, drei und vier. "Wir haben auch sonst viel unternommen", wies der Coach auf weitere Aktionen hin. Als großen Erfolg bezeichnete er außerdem das vom FC-Bayern-Fanclub Neudorf initiierte Benefizspiel.Laut Jürgen Schiller war die DJK für die Saison 2016/2017 "bewusst den Weg mit nur eigenen Spielern gegangen". Nach dem Auftaktsieg sei am Ende jedoch der Abstieg aus der Kreisklasse Ost gestanden. "Nach dem holprigen Start hat sich die Mannschaft inzwischen ganz gut gefangen", sagte der Spielleiter. In der A-Klasse Ost steht die Mannschaft auf Platz sechs. Nach zehn Jahren gibt Schiller nun das Amt des Spielleiter auf. Der Vizepräsident des DJK-Bundesverbands und Kreisvorsitzende, Siegmund Balk, freute sich über seinen ersten Auftritt in Neukirchen: Bei der DJK gehe es um mehr als nur Sport. Er appellierte, die umfangreichen Angebote zu Aus- und Weiterbildungen zu nutzen.