Sport Georgenberg

21.06.2017

Neukirchen zu St. Christoph. (pi) Der Rohbau steht - ein Meilenstein für die Sportheimerweiterung der DJK Neukirchen. Binnen weniger Wochen haben eine Vielzahl an Vereinsmitgliedern, aktiven Spielern, Förderern und Unterstützern rund um die Bauverantwortlichen Edmund Holfelder und Arnold Woppmann zusammengewirkt, um ein Fundament auszuheben, Mauern zu errichten und ein Dach auf den Anbau an das bestehende Sportheim zu setzen.

Viele Helfer am Werk

Spenden willkommen

Die an den vorhandenen Bestand angebaute Erweiterung bietet Platz für zwei Kabinen samt Duschen, Toiletten, einen Schiedsrichter-Raum sowie eine Technikkammer. Der Bau verläuft dank der tatkräftigen Mitglieder zügig und reibungslos.Bereits über 30 Arbeiter haben sich inzwischen an dem Sportheimausbau der DJK Neukirchen beteiligt. Der Sportverein setzt in seinem Bauvorhaben vor allem auf Eigenleistung und lokale Expertise. Nachdem der Rohbau inzwischen abgeschlossen und dem Sportheim durch Felix Woppmann das Dach aufgesetzt worden ist, werden sich nun Tobias Dunkl um Fenster und Türen, ein Team um Mario Riedl um die nötigen Installationen von Heizung und Wasser, eine Elektriker-Gruppe um Jürgen Berger um die Installation der Elektrik sowie Ludwig Wüst und Bernhard Schaller um den Estrich und das Fliesen der Räume kümmern. Handlanger sind auf der Baustelle nach wie vor gerne gesehen und können sich jederzeit an die Bauverantwortlichen sowie die jeweiligen Ansprechpartner wenden.Für die DJK ist die Erweiterung des Sportheims eine logische Konsequenz aus der gegenwärtigen Vereinsphilosophie: Sie will auf ihre Eigengewächse setzen und den Fußball in der Gemeinde und darüber hinaus attraktiv gestalten.Jeder Cent, der dem Sportverein gespendet wird, kommt somit dem Erweiterungsbau des Sportheims und damit letztlich der Jugend zugute, die sich endlich auf zeitgemäße Umkleide- und Duschmöglichkeiten freuen darf. Um die Ausgaben zu decken, ist die DJK auf weitere Spenden angewiesen. "Wir würden uns natürlich sehr über die Unterstützung regionaler Firmen, Institutionen und Vereine freuen", beteuert Kassier Johannes Haider."Schließlich tragen wir einen hohen Teil dazu bei, dass diese Gemeinde lebendig bleibt und die Jugend sinnvoll gefördert wird", sagt Haider.