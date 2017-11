Vermischtes Georgenberg

30.11.2017

13

0 30.11.201713

Hauptorganisator Martin Scheibl ist sehr zufrieden und freut sich schon auf den Georgenberger Adventsmarkt. "Jetzt brauchen wir nur noch das entsprechende Wetter", hofft er.

Die Veranstaltung geht am Samstag, 2. Dezember, ab 15 Uhr vor dem Rathaus und Feuerwehrhaus über die Bühne. Scheibl hat unter anderem mit der Familie von Bürgermeister Johann Maurer im Vorfeld Maßarbeit geleistet und am Dienstag mit Tobias Dunkl und Siegmund Holfelder vom Bauhof die Verkaufshäuschen aufgestellt. Auch die Beleuchtung ist angebracht.Scheibl hat wieder viele Anbieter gewonnen. Das sind "Der Faislbacher Dorfplatz", die KLJB Neukirchen zu St. Christoph, die Georgenberger Jugendfeuerwehr, der Chor "Sound of Mountain", der CSU-Ortsverband, die Georgenberger Siedlergemeinschaft sowie Gasthaus und Metzgerei "Hammerwirt", Josef Moll, Richard Riedl, Claudia Weiß und Edith Liegl, die Familie Ponnath und Martha Seibert. Schöne Preise gibt es bei einer Tombola zu gewinnen.Im reichhaltigen Angebot stehen auch Imbiss und Getränke. Der Erlös ist für einen guten Zweck. Um 16.30 Uhr tritt der Chor "Sound of Mountain" auf und um 18.30 Uhr der Männergesangverein "Sangeslust".Nach der Versteigerung eines Christbaums als "Wunschbaum" mit dem Erlös für die Kinderkrebshilfe Oberpfalz Nord durch Peter Lang folgen Einlagen des Kinder- und Jugendchors unter der Leitung von Susanne Schieder. Der letzte Höhepunkt ist gegen 19 Uhr der Besuch von Sankt Nikolaus. Treffen zum Aufbau sind heute um 16 Uhr und am Samstag um 9 Uhr.