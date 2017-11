Adventsmarkt in Unterrehberg

Vermischtes Georgenberg

28.11.2017

28.11.2017

Unterrehberg. Die Hoffnung auf adventliche Atmosphäre sollte sich am Sonntag erfüllen. Immerhin fiel hin und wieder etwas Schnee, der mit die beste Voraussetzung für den dritten Adventsmarkt im Biergarten des Gasthofs "Zum Waldler-Franz" war. "Jetzt kann's losgehen", freuten sich nicht nur die Verantwortlichen des SV Neuenhammer 1966. Schon bald nach dem Startschuss um 16 Uhr füllte sich das Gelände nach und nach. Bei der Suche nach einem Parkplatz in Unterrehberg und Galsterlohe mussten sich viele gedulden.

Der Sportverein servierte heiße Getränke. Nebenan schob der Chef des Gasthofs, Peter Hartwig, einen Flammkuchen nach dem anderen in den Steinbackofen. Die Stände der Dorfgemeinschaft Galsterlohe, des Chors "Sound of Mountain", der Wollmühle Reinhardsrieth und von Erika Zinkl aus Hinterbrünst waren gut frequentiert, so dass am Ende alle von einem Erfolg sprachen.