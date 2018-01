Vermischtes Georgenberg

16.01.2018

Die Aktiven der Feuerwehr Neuenhammer kommen als "Löschgruppe Neuenhammer" zur Georgenberger Wehr. "So bitter es ist, es ist die richtige Entscheidung für die Zukunft", kommentiert Matthias Scheinkönig.

Als deren Kommandant ist er seit 1. Januar für alle zuständig. In einem Jahr soll das jedoch jemand anders machen. "Ich werde bei der nächsten Wahl aus privaten Gründen nicht mehr als Kommandant zur Verfügung stehen", kündigte er in der Dienstversammlung im Vereinslokal "Zum Ritter St. Georg" für 2019 seinen Rückzug an. Laut Scheinkönig "war es leider nicht mehr möglich, im Bereich Neuenhammer genügend Leute für eine eigene aktive Wehr zu stellen". Den 16 Aktiven und 2 Jugendlichen sagte der Kommandant die volle Unterstützung zu und wies darauf hin: "Die Feuerwehr Neuenhammer als Verein gibt es weiterhin, hier wird sich nichts ändern."Im ersten Vierteljahr will sich Scheinkönig bei der Gemeinde für die Sanierung der Fahrzeughalle in Neuenhammer starkmachen und sich auch um die Ersatzbeschaffung für das in die Jahre gekommene Löschfahrzeug LF 8 kümmern. "Auch organisatorisch steht noch viel an", sagte er zur erforderlichen neuen Zoneneinteilung in Zusammenarbeit mit der Integrierten Leitstelle Nordoberpfalz in Weiden (ILS).Die Georgenberger Wehr selbst hat 34 Aktive, darunter 8 Frauen. "Insgesamt haben wir 13 Atemschutzgeräte-Träger", informierte der Kommandant. "Dazu kommen 2 aus Waldkirch, die bei uns mitverwaltet werden." Scheinkönig berichtete über die 8 Einsätze 2017. Das waren 1 Kaminbrand und 7 technische Hilfeleistungen. Darüber hinaus blickte er auf die Übungen und Unterrichte zurück. Der Sprecher bezeichnete die Einweihung des neuen TSF-W als "geschichtsträchtiges Ereignis" und freute sich, "dass die Aktiven viel Zeit geopfert haben, um sich in das neue Fahrzeug einzuarbeiten". Einen besonderen Dank sagte er dem Gerätewart Markus Frischholz."Bitte macht weiter so und bleibt der Feuerwehr treu", appellierte der Chef der Aktiven an die 13 Mädchen und Jungen der Jugendgruppe und stellte fest: "Wenn man sie braucht, stehen sie zur Stelle." Für dieses Jahr kündigte er Unterrichte im Digitalfunk, Objekterkundungen und Leistungsabzeichen an. Dazukommen soll ein Erste-Hilfe-Kurs.Zur Feuerwehrfrau ernannte der Kommandant Laura Frischholz. Marina Müller und Franziska Scheibl, zum Feuerwehrmann Kevin Ahnert, Jan Maurer und Matthias Müller, zur Oberfeuerwehrfrau Christina Prem sowie zum Oberfeuerwehrmann Ringo Haase und Bastian Volkmer. Hauptfeuerwehrfrau sind jetzt Martina Frischholz und Martina Seidl, Hauptfeuerwehrmann dürfen sich nun Tobias Faltenbacher und Johannes Maurer nennen. Beförderungen als Löschmeister gingen an Gerhard Bierler, Manfred Braun und Johann Faltenbacher. Außerdem zeichnete Scheinkönig Bernhard Riedl für 20 Jahre aktiven Dienst aus."Ich kann die Eingliederung der Aktiven der Feuerwehr Neuenhammer nur befürworten", versicherte Alfons Huber. Wie zweiter Bürgermeister Josef Woppmann, der den Unterhalt für alle gemeindlichen Feuerwehren im Jahr 2017 auf 60 363 Euro bezifferte, wollte der Kreisbrandmeister jedoch der Entscheidung der Kreisverwaltungsbehörde nicht vorgreifen. "Die Gemeinde hat das Landratsamt informiert", sagte Woppmann zur Fusion.