Vermischtes Georgenberg

31.07.2017

31.07.2017

Viele ehemalige Neulosimthaler feiern beim Annafest ein Wiedersehen. "Es ist schön, dass wieder so viele gekommen sind", sagt Ortsbetreuer und Organisator Albert Kick.

Altbürgermeister Kick freute sich ebenso wie Geistlicher Rat Martin Schultes und Bürgermeister Johann Maurer über das Wiedersehen am Sonntag. Schultes bezeichnete es als "etwas Besonderes, dass Sie an ihre Heimat denken und Erinnerungen wachrufen".Die Teilnehmer, unter ihnen die 96-jährige Rosa Dobner aus Hagendorf und der fast 92 Jahre alte Amberger Franz Hawlitschek, genossen sichtlich das Treffen mit ehemaligen "Rousntolern". Bereits beim gemütlichen Beisammensein am Samstag im Landhotel "Kastanienhof" gab es jede Menge zu erzählen. "Gerade Erinnerungen aus Kindheit und Jugend sind stark im Herzen verankert", sagte der aus Georgenberg stammende und inzwischen in Stamsried lebende Schultes zum Beginn des Gottesdiensts, den der Chor des Männergesangvereins "Sangeslust" mit Michael Haider an der Spitze begleitete.In der Predigt bezeichnete er die Vertreibung von 1946 bis 1948 als "Fiasko", sprach von einer "furchtbaren Tragödie" und war der Meinung: "Es kann nichts Schlimmeres geben, als seine geliebte Heimat über Nacht - Knall auf Fall - verlassen zu müssen." In die Erinnerung bezog er auch den letzten Neulosimthaler Pfarrer Karl Antusch ein. "Er wurde am 4. März 1948 ausgewiesen, hat drei Tage danach seine Pfarrei verlassen und dann in Neukirchen zu St. Christoph in der Seelsorge mitgeholfen."Trotz aller Wehmut ist es für Schultes bereichernd, "dass in den Erzählungen, Liedern und im Brauchtum die Heimat weiterlebt und auch weiterleben muss". Dabei ließ er wissen, 1955 in der Schule einen Aufsatz zum Thema "Unser Nachbardorf Böhmisch-Waldheim wird eingeebnet" geschrieben zu haben. "Unsere Aufgabe ist es, für ein friedliches Zusammenleben der Völker zu sorgen", sagte der Seelsorger. Er ging auch auf die vielen Begegnungen - ob in den Schulen oder auf Vereinsebene - ein und stellte fest: "Das Zusammenwachsen der Völker erweist sich als großer Segen."Für Maurer schwingt in der Definition "Heimat ist, wo wir unseren Lebensfaden festgemacht haben" auch etwas Aktives mit. "Wir sind nicht nur durch Geburt oder Aufwachsen irgendwo verwurzelt, wir verwurzeln uns auch selber. Heimat in diesem Sinne hat nicht nur etwas mit Landschaften, Sprache und Kultur zu tun, sondern auch mit Menschen."Im Hinblick auf die für die Vertriebenen nicht auf freiem Entschluss erfolgte Lebensänderung zitierte Maurer den Schriftsteller Ernst Wichert: "Die ursprüngliche Heimat ist eine Mutter, die zweite eine Stiefmutter." Dennoch galt für ihn: "Sie ist ein Ersatz, aber ein Ersatz, mit dem man es auch gut treffen kann." Bei aller Wehmut über den Verlust der ursprünglichen Heimat ist es laut Maurer möglich, eine zweite zu finden."Und wenn es der ersten Generation noch nicht so richtig gelingt, so glückt es doch der zweiten", meinte das Gemeindeoberhaupt und würdigte die Bewahrung der Tradition durch die Vertriebenenverbände und Heimatvereine. "Sie pflegen Traditionen, weil sie etwas bewahren möchten, was ihnen wichtig ist, und weil sie wissen, dass das Heute ohne das Gestern nicht verständlich ist." Zur Erinnerung an alle verstorbenen ehemaligen "Rousntoler" legte Kick gemeinsam mit Maurer und Ingeborg Hawlitschek am Gedenkstein ein Blumengebinde nieder.