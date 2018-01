Vermischtes Georgenberg

Die Feuerwehr Brünst hat in diesem Jahr Großes vor. Die Verantwortlichen wollen den Neubau des Gerätehauses angehen.

Brünst. Dazu lud Kommandant Michael Stahl zu einer Besprechung am Freitag, 12. Januar, um 20 Uhr ins Gerätehaus ein. "Ich habe mich gerne für ein neues Gerätehaus eingesetzt", versicherte Bürgermeister Johann Maurer in der Dienstversammlung im Gasthof der Familie Scheinkönig. Der Rathauschef informierte über den vom Landratsamt Neustadt genehmigten Vorbescheid mit geringfügigen Änderungen und fand: "Jetzt können wir in die Planung einsteigen." Laut Maurer, der die Spende des Grundstücks durch die Familie Helgert in Hinterbrünst hervorhob, "sollte das neue Haus für ein LF 10 konstruiert werden"."Das Jahr hat gut begonnen", kommentierte Kreisbrandmeister Alfons Huber die Wahl von Stahl als Kommandant. Der bisherige Vize hat damit die Nachfolge von Siegmund Holfelder angetreten. Dieser hatte Ende 2017 seinen Rücktritt erklärt. Zum neuen Stellvertreter bestimmten die Aktiven Bringfried Bock.Stahl blickte auf 17 Übungen und Unterrichte, zum Teil mit der Feuerwehr Neudorf, zurück. Außerdem freute er sich, "dass wieder Jugendliche dazugekommen sind". Der Nachwuchs hatte an 6 Aktionen mitgewirkt und beim Wissenstest in Floß erfolgreich abgeschnitten. "Wir können stolz auf euch sein", fand er und sprach von einer "Jugendgruppe voller Elan".Unter den 8 Einsätzen waren der Brand in Vöslesrieth, ein Auto- und ein Kaminbrand. Stahl selbst hat 2017 den Block 1 bis 5 der Modularen Truppausbildung (MTA) absolviert, Philipp Völkl den Lehrgang Technische Hilfeleistung. Dazugekommen waren weitere Fortbildungsmaßnahmen sowie Kommandanten-Versammlungen auf KBM-Ebene und in der Gemeinde. In diesem Jahr soll es wieder Leistungsprüfungen und einen Erste-Hilfe-Kurs geben.Für den aktiven Dienst verpflichtete er Max Ertl, Michael Nickl und Konstantin Völkl. Zudem freute er sich über das Comeback von Josef Janker. Für Kreisbrandmeister Huber stand fest: "Es geht bei euch bergauf." Er kündigte für das Frühjahr den Abschluss der Modularen Truppausbildung sowie Funkübungen an. Die Neuwahl des Kreisbrandrats soll im Mai über die Bühne gehen.Auch auf Vereinsebene hat sich bei der Feuerwehr einiges bewegt. Vorsitzende Katharina Helgert bezeichnete vor allem das Dorffest mit der Premiere in Lösselmühle als vollen Erfolg. "Wir haben zurzeit 159 Mitglieder", ließ Manuela Piehler wissen. Die Schriftführerin blickte unter anderem auf die Teilnahme an der Verabschiedung des Geistlichen Rats Antony Soosai und die Installierung von Pfarrer Julius Johnrose zurück.Beifall erhielt auch Kassier Franz Nickl für die vorzügliche Buchführung. "Wir werden sicher wieder ein Dorffest feiern", blickte die Vorsitzende abschließend nach vorne. Aufgestellt werden soll wie immer auch ein Maibaum.