Vermischtes Georgenberg

18.01.2018

17

0 18.01.201817

Berthold Reber war sicher: "Wir haben wieder ein Jahr erlebt, das in die Geschichte des Vereins eingehen wird." Die Feststellung des Vorsitzenden war auch begründet: Schließlich ist 2017 das neue TSF-W (Tragkraftspritzenfahrzeug mit Wasser) im Einsatz.

Der Verein hat derzeit 146 Mitglieder. Reber blickte in der Jahreshauptversammlung im Vereinslokal "Zum Ritter St. Georg" auf das vergangene Jahr zurück: Er erinnerte etwa an die Faschingsdisco, die Verabschiedung des Geistlichen Rats Antony Soosai und die Amtseinführung von Pfarrer Julius Johnrose."Zum 50. Geburtstag unseres stellvertretenden Vorsitzenden Alfons Scheibl haben wir bei Nacht und Nebel das neue Feuerwehrauto abgeholt", sagte Reber. Die Segnung am 20. August sei der Höhepunkt des Jahres gewesen. "Dazu haben wir bei herrlichem Wetter auch ein tolles Gartenfest gefeiert." Gut angekommen sei auch der Kirchweihtanz. In diesem Jahr plant Reber unter anderem einen Ausflug in die Partnergemeinde Wirsberg.Höhepunkt der Versammlung war für den Sprecher die Ehrung von Mitgliedern, die der Feuerwehr seit Jahrzehnten die Treue halten. Seit 20 Jahren sind Jasmin Helgert, Barbara Knecht, Stefan Kres, Christian Lohr, Manuel Riedl und Matthias Scheinkönig dabei. 30 Jahre sind es bei Walter Hollweck, Peter Kindl, Markus Pflaum, Mario Schaller und Matthias Scheibl, 40 Jahre bei Wilhelm Gicklhorn, Arthur Pflaum, Bernhard Schaller, Martin Schaller, Martin Scheibl und Bernhard Schmid sowie 60 Jahre bei Erhard Schaller.Formsache war schließlich die Abstimmung über die neue Vereinssatzung. Matthias Scheinkönig hatte sie vorgetragen. "Jetzt kann der Eintrag in das Vereinsregister erfolgen", sagte der Vorsitzende.