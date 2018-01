Vermischtes Georgenberg

17.01.2018

Für Nicole Bock war 2017 ein "erfolgreiches und damit schönes Jahr". Deshalb zollte die Jugendwartin der Georgenberger Feuerwehr dem Nachwuchs in der Jahresversammlung im Vereinslokal "Zum Ritter St. Georg" ein dickes Lob. Mit den sechs Mädchen und sieben Jungen hat die Feuerwehr im vergangenen Jahr wieder viel unternommen, etwa Wanderungen, eine Autowaschaktion, die Umweltaktion "Rama dama" oder Übungen mit dem neuen Löschfahrzeug. "Es ist keine Pflicht, dass die jungen Leute ihre Freizeit opfern", anerkannte Bock. "Sie machen das alles freiwillig, und dafür gebührt ihnen ein großer Dank." Dieser galt auch Laura Frischholz. Die seit 2013 als Schriftführerin amtierende junge Frau, die alle Aktivitäten aufgelistet hatte, darunter das erfolgreiche Abschneiden beim Wissenstest oder die Teilnahme an mehreren Festen und Veranstaltungen, wird künftig die aktive Wehr verstärken und freute sich über das Lob der Jugendwartin und deren Feststellung: "Was wäre die Feuerwehr ohne unsere Jugend. Sie ist unsere Zukunft." Beifall bekam auch Jasmin Bock für den detaillierten Kassenbericht. Bei den Neuwahlen erhielt Felix Reber erneut das einstimmige Vertrauen als Sprecher der Jugendgruppe, ebenfalls Christian Scheibl als Stellvertreter. Neue Schriftführerin ist Lisa Ertl. Die Finanzen bleiben in den Händen von Jasmin Bock. Bild: pi