15.09.2017

Im Gespräch wird schnell klar: Klaus Süß lebt für die Musik. Der Georgenberger präsentiert sich als Musikant aus Leidenschaft. Doch das ist längst nicht alles.

Süß hat auch als Komponist schon Zeichen gesetzt. So hat er die Erkennungsmelodie "Zwitschernde Harmonika" für den OTV-Musikanten-Stammtisch geschrieben - und gibt seit Jahren Musikunterricht. Die Leidenschaft zur Musik hat der 55-jährige zweifache Familienvater von seinen Eltern Elfriede und Erhard Süß mit in die Wiege gelegt bekommen."Wir haben daheim schon immer musiziert", erzählt er. "Mein Vater hat mich mit sechs Jahren zur Musik gebracht." Kein Wunder, dass auch die bereits verstorbene Schwester Claudia eine begeisterte Musikerin und Sängerin war. Gemeinsam waren die Geschwister etwa das Herz des bekannten "Grenzland-Echos". Weitere Beispiele der Karriere von Süß sind die "Fahrenden Musikanten" mit dem Akkordeonspieler Thomas Krämer, das "Bavaria-Quintett", die "Krainberries" oder die "Mittelberg-Musikanten". Diese verkörpert er mit Christian Müller und Bernhard Planner. Bestens bekannt sind auch die "Höidlbrummer". Mit Gerhard Kreuzer, Martin Kindl und Klaus Wittmann hat er 2006 sogar in Moskau ein Gastspiel gegeben."Mit der Musik habe ich schon jede Menge erlebt", strahlt Süß, als er beispielsweise von einem Treffen mit dem weltberühmten Slavko Avsenik von den "Original Oberkrainern" im Mai 1988 in Eggenfelden schwärmt. "Slavko war ein Mensch wie du und ich und hat zusammen mit dem Trompeter Franc Kosir für meine Schwester Claudia und mich gespielt. Das war ein Erlebnis, das ich nie vergessen werde.""Die Volksmusik kommt auch bei jungen Leuten an", weiß der Vollblutmusiker. Die Anfänge des Unterrichts gehen auf 1989 zurück. "Da habe ich begonnen, in einer privaten Musikschule in Leuchtenberg zu unterrichten", erzählt er. "Toni Hieret hat damals händeringend nach einem Lehrer für die steirische Harmonika gesucht." Der Einstieg war also gemacht und Klaus auf den Geschmack gekommen. "Dann habe ich das Ganze Stück für Stück weiterentwickelt." Die "Steirische" ist seitdem längst nicht alles.Der Georgenberger gibt Können und Wissen im Georgenberger Wohnhaus auch an der Gitarre, am Bariton, an der Panflöte sowie am Akkordeon und am Keyboard weiter. Die Schüler kommen vor allem aus dem Gebiet Oberviechtach und sogar aus Schwandorf. "In unserem Raum ist weniger bekannt, dass ich auch ausbilde", lässt Süß wissen. Das soll nun anders werden. Damit seine Zöglinge und andere Interessenten mit dem für sie passenden Instrument spielen können, betreibt er auch einen Instrumentenhandel. Im Übrigen hat er mit seiner Ehefrau Claudia die perfekte Unterstützung. "Ohne sie wäre das alles nicht möglich", weiß er zu schätzen.