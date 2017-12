Vermischtes Georgenberg

01.12.2017

01.12.2017

"Meiner Erika habe ich viel zu verdanken", wusste Wloka die Unterstützung seiner Frau zu schätzen. Mit ihr ist er seit 1959 verheiratet und hat die drei Kinder. Dazu kommen sechs Enkel und eine Urenkelin. Gemeinsam haben sie das fast verfallene Anwesen Oberrehberg 12 von Grund auf saniert und zu einem wahren Schmuckstück gemacht. Und so fühlen sie sich seit dem Umzug aus Weiden in ihrer zweiten Heimat pudelwohl.Wloka hat in der Grenzlandgemeinde längst Wurzeln geschlagen, was auch die Mitgliedschaft in Vereinen zeigt. "Ohne Hans hätten wir sicher kein Gemeinschaftshaus", weiß die Feuerwehr Neuenhammer. Er hatte nicht nur die Pläne gezeichnet, sondern auch das Projekt als Bauleiter von A bis Z begleitet. "Du hast dich um unsere Feuerwehr verdient gemacht", sagte Vorsitzender Stefan Frischholz bei der Geburtstagsfeier im "Berggasthof" Schaller, als er mit seiner Ehefrau Martina und seinem Vater Johann gratulierte. Nicht wegzudenken ist der Jubilar auch beim Oberpfälzer Waldverein. Dem langjährigen Kassenprüfer, der mit Argusaugen über die Finanzen wacht, dankten Vorsitzender Manfred Janker und Standartenträger Josef Spandl . Riesig freute sich Wloka außerdem über die guten Wünsche von Pfarrer Julius Johnrose , der ihn mit einem indischen Tuch überraschte, und Kirchenpfleger Josef Meckl. "Vergelt's Gott" für das Geleistete sagten für die Gemeinde Georgenberg Bürgermeister Johann Maurer und dessen Stellvertreter Josef Woppmann .