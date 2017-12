Vermischtes Georgenberg

04.12.2017

5

0 04.12.2017

Wolfgang Piehler war zufrieden. "Wir haben derzeit 100 Mitglieder", ließ der Vorsitzende des VdK Brünst in der Jahreshauptversammlung am Sonntag im "Berggasthof" der Familie Schaller wissen. Neu in den Reihen hieß er Stefan Ganserer, Uwe Goldbach, Isolde Kuhn, Elfriede Lang, Maria Prem, Gisela Stern, Klaus Wittmann und Waltraud Zille willkommen.

Die ersehnte "Marke 100" ist seinen Aussagen zufolge jedoch nur vorübergehend geknackt. Der Grund: "Zum Jahresende verlassen unseren Ortsverband zwei Mitglieder." Deshalb gilt für ihn, weiter Werbung für Aufnahmen zu machen.Auch in puncto Finanzen ist beim Ortsverband alles top. Das zeigte Rita Bock mit ihrem detaillierten Zahlenwerk. Als Frauenbeauftragte hatte die Schatzmeisterin auch an Veranstaltungen auf überregionaler Ebene teilgenommen. Dank sagte sie unter anderem den Sammlerinnen und Sammlern für die Aktion "Helft Wunden heilen"."Hut ab, was ihr macht", anerkannte Quirin Gierisch. Der stellvertretende Kreisvorsitzende freute sich, "dass wir im Kreisverband Weiden-Neustadt inzwischen das 8000. Mitglied aufgenommen haben", und appellierte, die Beratungen in der Weidener Geschäftsstelle anzunehmen.Für 10 Jahre Mitgliedschaft zeichneten Piehler und Gierisch Klaus Helgert, Alois Wilfling sowie Reinhard Zimmermann aus. 20 Jahre beim VdK sind Alexandra Hacker, Josef Janker (Leßlohe), Waltraud Lienert und Emma Schaller. Auf 25 Jahre bringt es Heinz Voss.