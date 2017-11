Vermischtes Georgenberg

27.11.2017

Eigentlich wollte Hermann Pflaum kürzertreten und das Amt des Vorsitzenden beim Männergesangverein "Sangeslust" in andere Hände legen. Da hatte er aber die Rechnung ohne die Mitglieder gemacht. "Das kommt nicht infrage", war deren Meinung. Also wählten sie Pflaum wieder zu ihrem Chef. Das einstimmige Votum galt auch für den Rest der Vorstandsriege.

"Adolf Rösel hat sich um unseren Männergesangverein große Verdienste erworben", erinnerte der Vorsitzende an den im August verstorbenen ehemaligen Chorleiter. Der Vohenstraußer hatte sich nicht nur für das Wiederaufleben 1993 immens eingesetzt, sondern war auch immer gerne nach Georgenberg gekommen.Zusammenfassend zog der Vorsitzende ein positives Resümee, als er von einer vorzüglichen Zusammenarbeit im Verein sprach. Insgesamt 40 Veranstaltungen hatte Andreas Haider gezählt. Er erinnerte für den verhinderten Chorleiter Thomas Haider unter anderem an die 34 Proben oder an das gemeinsame Konzert mit der Sängergruppe Floß. Als nächsten Auftritt kündigte er den Adventsmarkt in Georgenberg am Samstag, 2. Dezember, an und rührte die Werbetrommel für das Adventskonzert mit dem Vokalensemble "Bertomijo" am Samstag, 9. Dezember, um 19.30 Uhr in der Pfarrkirche in Neukirchen zu St. Christoph."Die Weihnachtsfeier ist am 22. Dezember", war eine weitere Information Haiders, der als Geschäftsführer ein dickes Lob von Ludwig Wüst erhielt. Das Ergebnis der Neuwahlen: Vorsitzender Pflaum, Stellvertreter Anton Haider, Geschäftsführer Andreas Haider, Beisitzer Achim Helgert (neu), Erhard Süß, Klaus Süß und Martin Völkl, Kassenprüfer Matthias Scheibl und Ludwig Wüst.Für Josef Woppmann stand fest: "Ihr seid für unsere Gemeinde ein Kultur- und damit Werbeträger im besten Sinne." Der zweite Bürgermeister wusste wie Pfarrer Julius Johnrose die Leistungen des Vereins zu schätzen. Der Vorsitzende der Sängergruppe Floß, Josef Barth, würdigte das großartige Engagement der Georgenberger in der Gemeinschaft und war sicher, "dass sich der Chorgesang im Allgemeinen verbessert hat". Im Übrigen lud er zur Gruppenversammlung mit Neuwahlen am 27. Januar ein.