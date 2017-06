Vermischtes Georgenberg

26.06.2017

44

0 26.06.201744

(pi) ) Das war ein Tag ganz nach dem Geschmack von Manfred Janker. Schließlich hatte der Vorsitzende des OWV eigenen Worten zufolge "mit so vielen Leuten nie und nimmer gerechnet". Umso mehr strahlte er bei der Feier "40 Jahre Mühle Gehenhammer" am Sonntag mit der Sonne um die Wette.

Der OWV-Chef wurde auch nicht müde, die Gäste sowohl mit dem aktuellen Flyer als auch mit dem zum Jubiläum herausgegebenen Informationsblatt, was sich seit der Eröffnung am 26. Juni 1977 nach der Instandsetzung im Rahmen der Flurbereinigung alles getan hat, zu informieren. Das vom Waldverein gemeinsam mit dem Pächter-Ehepaar Ingrid und Helmut Graf erstellte Programm konnte sich nicht nur sehen, sondern auch hören lassen.Die "Höidlbrummer" mit Klaus Süß und Klaus Wittmann waren in gewohnter Hochform und sorgten mit ihren Liedern für prächtige Feststimmung. Diese genoss unter anderem die starke Abordnung des Patenvereins aus Pfrentsch mit Vorsitzender Rosemarie Grötsch an der Spitze. Viel Lob verdient hatten sich auch die vielen fleißigen Helfer, ob am Grill mit Monika und Bernhard Schaller oder im Servicebereich. Am Ende sprach Janker von einem "denkwürdigen Tag, der noch lange in guter Erinnerung bleiben wird", und bedankte sich bei allen, die zum Gelingen der Veranstaltung beigetragen hatten.