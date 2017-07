Vermischtes Georgenberg

24.07.2017

Mit großer Dankbarkeit und liebevollen Geschenken verabschieden sich die Gläubigen von Geistlichem Rat Antony Soosai. Seine enorme Beliebtheit spiegelt sich nicht zuletzt beim herzlichen Empfang im Pfarrheim wider.

Hoffnung gegeben

Dank für liebe Menschen

Beliebter Geistlicher Auch der Empfang im Pfarrheim spiegelte die große Beliebtheit von Geistlichem Rat Antony Soosai wider. Für die musikalische Gestaltung sorgten neben dem Kirchenchor - als Kunstmaler übergab Reinhold Schultes ein Bild von der Pfarrkirche - sowie dem Kinder- und Jugendchor die Blaskapelle Waldkirch, Leitung Bernhard Träger, das Vokalensemble "Bertomijo" sowie Klaus Wittmann und Stefan Wüst mit einer Einlage. Dankesworte sprachen außerdem Stefanie Bock für die KLJB Neukirchen zu St. Christoph, Niklas Krapf für die Ministranten, Maria Träger für den Kirchenausschuss Waldkirch und Hildegard Helgert, die Vorsitzende des Katholischen Frauenbunds. Ein herzliches "Vergelt's Gott" für die Zusammenarbeit mit der Gemeinde sagte Georgenbergs Bürgermeister Johann Maurer. (pi)

Neukirchen zu St. Christoph. So wie Bernhard Lang ist es am Sonntag allen gegangen: "Eigentlich möchte ich gar nicht hier stehen, um Worte zu ihrem Abschied zu sprechen", sagte der Sprecher des Pfarrgemeinderats zu dem Geistlichen. "Viel lieber wäre es mir, wenn sie uns noch länger erhalten blieben."Genau so sah es auch der in die großen Fußstapfen Soosais tretende Pfarrvikar Julius Johnrose, als er zum Beginn des vom Kirchenchor mit Reinhold Schultes an der Spitze sowie dem Kinder- und Jugendchor unter der Leitung von Susanne Schieder mitgestalteten Dank- und Patroziniumsgottesdienstes die immensen Verdienste des Geistlichen Rats würdigte. "Er war ein großer Segen für uns alle", sagte der Pfarrvikar, der seinen langjährigen Freund als Vorbild bezeichnete."Die größten Menschen sind jene, die anderen Hoffnung geben können", schlug Julius eine Brücke zu dem ab 1. September in Otzing wirkenden Pfarrer und wusste: "Er hat seit 15 Jahren durch sein Wirken in unserer Pfarrei Hoffnung gegeben." In der Predigt erinnerte er an Soosais Familie, in der er viel Liebe, Freude, Hoffnung und die Frömmigkeit empfangen habe. "Und diese guten Eigenschaften strahlen an die Menschen, die ihm anvertraut sind, aus. Durch sein Leben und Wirken hat er sowohl unserer Pfarrei als auch vielen Menschen in Indien Hoffnung und Mut gegeben."In Bezug auf das von Soosai herausgegebene Buch "Du bist einzigartig auf dieser Welt" und der CD "Alles ist Liebe" fasste Julius zusammen: "Du bist selbst einzigartig auf dieser Welt, du bist selbst ein Zeichen der Liebe. Dein Wirken, deine ermutigenden Worte, dein liebes Herz, deine wunderschönen Predigten, deine Begleitung und dein Beistand werden in unseren Herzen bleiben."Ein herzliches "Vergelt's Gott" für Soosais stets offene und herzliche Art sagte Kirchenpfleger Josef Meckl, der an den ersten Kontakt am 27. September 2002 erinnerte. "Der passt", war laut Meckl der erste Eindruck. "Sie haben ihre Talente immer gewinnbringend eingebracht." Als bedeutende Projekte nannte er die Renovierung des Pfarrheims, die Errichtung und Einweihung des Feldkreuzwegs, den Umbau und die Erweiterung der Kindertagesstätte, oder die Errichtung der Urnenwand im Friedhof."Ihr Wirken war geprägt von Menschlichkeit, Verständnis und Einfühlsvermögen", drückte Lang die große Wertschätzung für den scheidenden Seelsorger aus. "Durch ihre gewinnbringende Art ist unsere Pfarrei heute eine lebendige Gemeinde, und das ist ganz klar ihr Verdienst."Der Pfarrgemeinderatssprecher blickte unter anderem auf die 300-Jahr-Feier der Pfarrei 2009 mit der ins Leben gerufenen Aktion "Ein Engel für Afrika" sowie den Pastoralbesuch des Diözesanbischofs Dr. Rudolf Voderholzer 2016. Außerdem hob er hervor, "dass sie in den vergangenen Jahren drei indische Priester auf die Aufgaben als Pfarradministrator vorbereitet haben". Soosai zeigte sich dankbar, "dass mir Gott nicht nur in eine wunderbare Naturpark-Gemeinde zum Wohnen geschenkt hat, sondern auch liebe Menschen, um mit mir zu wirken". So sei Neukirchen zu St. Christoph zur zweiten Heimat geworden. "Ich war gerne hier als ihr Seelsorger", sagte der Pfarrer und sprach von großer Dankbarkeit, "dass sie, liebe Pfarrgemeinde, alle Angebote gut angenommen und mitgemacht haben".Und so bezeichnete er - wie schon so oft - die Pfarrei als "eine große Familie, in der sich alle dazugehörig fühlen, ein gutes Verständnis und eine gute Zusammenarbeit herrschen und sich jeder nach seinen Fähigkeiten einbringt". Er bat abschließend darum, seinen Nachfolger Johnrose genauso anzunehmen.