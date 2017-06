Vermischtes Georgenberg

03.06.2017

Die Suche nach einem bei Georgenberg vermissten Wanderer beschäftigte die Polizei in der vergangenen Nacht und auch noch am heutigen Samstag.

Bergwacht setzt Suchdrohnen ein

Erschöpft und orientierungslos

Am Donnerstag war eine etwa 40-köpfige Reisegruppe aus Tschechien zum Besuch in der Oberpfalz. Vom Parkplatz Planerhöhe nahe Waldkirch (Gemeind Georgenberg) wanderte die Gruppe zur Ruine Schellenberg. Auf dem Rückweg zum Bus entfernte sich ein 70-jähriger aus Prag von der Gruppe und seiner Ehefrau. Er wollte noch Fotos von der Ruine machen. Der Mann kehrte jedoch nicht mehr zum Bus zurück. Die Mitreisenden meldeten den Vermissten bei der Polizeiinspektion Neustadt/WN.Am späten Freitagnachmittag meldete sich die Ehefrau erneut bei der Polizei in Neustadt/WN und erklärte, dass ihr Mann auf die Einnahme von Medikamenten angewiesen sei und immer noch nicht zurückgekehrt sei. Dies veranlasste die Polizeiinspektion Vohenstrauß noch am Abend, die Suche nach dem Wanderer aufzunehmen. Mit Unterstützung von Bundespolizei, Bergwacht und BRK suchten die Einsatzkräfte rund um die Burgruine Schellenberg die Nacht über nach dem Mann. An der Suche beteiligte sich auch ein Hubschrauber mit Wärmebildkamera der Bayerischen Polizei. Ergebnis: negativ.Am Samstagmorgen setzten die Einsatzkräfte die Suche fort. Mittlerweile war davon auszugehen, dass der Vermisste hilflos umher irrt und sich aufgrund seiner fehlenden Medikamente in einer lebensbedrohlichen Lage befindet. Polizeisprecher Peter Weig: "An der Suche am Samstag beteiligte sich dankenswerterweise erneut ein kräftigesPersonalaufgebot der Bergwachten aus Weiden, Flossenbürg, Fuchsmühl, Tännenberg und Schönsee, sowie das BRK mit einer Hundestaffel." Die Bergwacht setzte sogenannte Suchdrohnen ein, um das sehr weitläufige Waldgebiet damit abzufliegen.Auch ein Polizeihubschrauber war wieder im Einsatz.Am Samstagnachmittag entdeckten die Einsatzkräfte den Vermissten. Peter Weig: "Der Mann kauerte in einem Waldgebiet westlich der Burgruine Schellenberg an einem Baum und versuchte mit einem Taschenmesser Rinde zum Verzehr von einem Baum zu schneiden. Der in der Tageshitze völlig erschöpfte Mann hatte zwischenzeitlich seine Schuhe verloren und war gänzlich orientierungslos."Ein Arzt der Bergwacht Weiden übernahm die Erstversorgung des Mannes. Er wurde in das Klinikum Weiden eingeliefert.