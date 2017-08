Vermischtes Georgenberg

13.08.2017

Die kirchliche Trauung - die standesamtliche hatte am Donnerstag Georgenbergs Bürgermeister Johann Maurer im Rathaus vorgenommen - bezeichnete er als "Krönung eurer Liebe". Der Geistliche erinnerte in der Predigt auch an den 26. Juni 2014, "seitdem ihr eure Liebe habt reifen lassen". Schließlich gab er dem Paar mit den auf Weg: "Lasst eure Liebe so stark sein, um das einander täglich neu zu sagen. Wenn ihr in Liebe lebt, werdet ihr auf Erden gemeinsam etwas vom Himmel erleben."Ein "Hoch" auf das Paar sangen nach dem Verlassen des Gotteshauses zunächst die Arbeitskollegen des Weidener Betriebs der Synlab Umweltinstitut GmbH. Beide sind dort tätig. "Pflicht mit Bravour erfüllt", hieß es von der Georgenberger Feuerwehr, nachdem die Frischvermählten ihre Aufgabe an der Kübelspritze problemlos gemeistert hatten. Dass die beiden auch mit der Schere umgehen können, bewiesen sie beim Zerschneiden des von den Theaterfreunden Pleystein präsentierten Hochzeitstuchs.Treffsicherheit zeigte der Bräutigam auch beim Umgang mit dem Lasergewehr, als die Schützengesellschaft "Grenzland" Waldheim gratulierte."VFV - helau helau helau"!" Mit dem "Schlachtruf" ließ schließlich der Vohenstraußer Faschingsverein seinen amtierenden Präsidenten und dessen Ehefrau - beide hatten 2016 als Prinzenpaar regiert - hochleben. Die Hochzeitsfeier stieg in der Vohenstraußer Stadthalle.