Vermischtes Georgenberg

30.11.2017

Neukirchen zu St. Christoph. Die Pfarrgemeinde kann auf viele engagierten Frauen und Männer bauen. "Unser Diözesanbischof Rudolf Voderholzer möchte seine Wertschätzung gegenüber denen ausdrücken, die ehrenamtlich dem Wort Gottes und seiner Verkündigung durch die Übernahme besonderer liturgischer Aufgaben dienen", sagte Pfarrer Julius Johnrose in einer Messe in Waldkirch sowie in Gottesdiensten in der Pfarrkirche und in Neuenhammer. Lektoren und Kommunionhelfer, unter ihnen die Schwestern Bonita, Claudia und Margot, freuten sich über eine Sonntagsbibel. Wie der Geistliche wusste Pfarrgemeinderatssprecher Bernhard Lang, die Leistungen aller zu schätzen und sprach von wertvollen Diensten. In dem Gottesdienst in der Pfarrkirche stellten sich außerdem die Kinder, die 2018 die Erstkommunion empfangen werden, vor. Das sind Katharina Götz, Janina Janker (beide aus Neudorf), Chiara Käs (Waldkirch), Christoph Bock (Hinterbrünst), Justin Fischer (Hagenhaus), Leonhard Mattenklott (Unterrehberg) und Bastian Völkl (Waldkirch). Bild: pi