Vermischtes Georgenberg

26.12.2017

Der Teufel steckt bekanntlich im Detail. Ralph Wallners Dreiakter "Deifi Sparifankerl" wartet mit einer Vielzahl charmanter Kleinigkeiten auf, die aus dem vom Autor versprochenen höllisch-heiteren Schwank erst die richtige Mischung machen.

Neukirchen zu St. Christoph. Die Theatergruppe Neukirchen zu St. Christoph hat eine in jeder Hinsicht eingespielte Truppe, die bei der Premiere des Stücks am Freitag begeistert und für Beifallsstürme gesorgt hat. Die Komödie um den schelmisch-fidelen bayerischen Teufel "Luziferius" hat es in sich.Luziferius, genannt "Lucki", der bayerische Sparifankerl, wird von seiner Großmutter auf den Hof der Ziegenbäuerin Senta Geißhofer geschickt. Er hat den Auftrag, dass ihr Bruder eine Straftat ausführt. Lucki wiederum will Bertl und dessen Spezl Nepomuk Stutz zu einem Pferdediebstahl anstiften und damit den adeligen und wenig beliebten Ferdi Graf von Falkenklamm schädigen.Doch Sparifankerl, in Gestalt eines ansehnlichen Mannsbilds, verfällt allzu menschlichen Schwächen. Die Reize holder Weiblichkeit in Person der reichen Goldtalerin, deftig-bayerisches Essen und hochprozentige Schnaps-Lutscher der Blechhoferin setzen seine diabolischen Kräfte außer Kraft und machen die Erfüllung seines höllischen Auftrags immer schwieriger. Die vergessliche Ungerin bringt zusätzlich alles durcheinander. Denn von einem Moment auf den anderen weiß sie überhaupt nichts mehr.Ob Luziferius seinen Auftrag erfolgreich zu Ende bringt oder an seinen kulinarischen Gelüsten, der weiblichen Erotik und der Schläue der Ziegenbäuerin Senta scheitert? Die Premierengäste wissen, wie es ausgeht. Den Besuchern der restlichen - übrigens bereits ausverkauften - Vorstellungen soll der Spaß nicht genommen werden. Nur so viel: Es wird turbulent.Dafür sorgen in diesem Jahr Anna Hirnet, Andrea Kneißl, Christina Völkl, Karina Zehent, Hans "Jumbo" Braun, Thomas Essler, Mario Schaller und Stefan Wüst. Sie präsentierten sich nicht nur textsicher, sondern auch schauspielerisch auf hohem Niveau. Immer wieder Szenenapplaus und langanhaltender Beifall nach dem letzten Vorhang waren der Beweis für eine glänzende Vorstellung.Ein dickes Lob verdienen sich neben Regisseur Max Zehent auch die Bühnenmeister Felix Woppmann, Dominik Meyer, Johannes Puff und Johannes Wittmann, Souffleuse Petra Scheibl - sie hatte übrigens ein leichtes Amt -, die Maskenbildnerinnen Martina Fritz und Michaela Herrmann sowie Dominik Meyer als "Mann im Hintergrund".