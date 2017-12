Vermischtes Georgenberg

Neukirchen zu St. Christoph. "Deifi Sparifankerl" sorgt im Pfarrheim in diesem Jahr für jede Menge Trubel. Das gleichnamige Lustspiel von Ralph Wallner, der einen "höllisch-heiteren Schwank" in drei Akten verspricht, präsentiert die Theatergruppe Neukirchen zu St. Christoph zur Weihnachtszeit.

Auf der Bühne stehen Anna Hirnet, Andrea Kneißl, Christina Völkl, Karina Zehent, Hans "Jumbo" Braun, Thomas Essler, Mario Schaller und Stefan Wüst. "Die Proben laufen schon sehr gut", freut sich Max Zehent, der wieder als Regisseur das Zepter in der Hand hat. Das Team ergänzen Souffleuse Petra Scheibl, Martina Bock und Michaela Herrmann als Maskenbildnerinnen sowie die Bühnenmeister Felix Woppmann, Dominik Meyer, Johannes Puff und Johannes Wittmann. Wer noch Eintrittskarten möchte, muss sich mit der Vorstellung am zweiten Weihnachtsfeiertag um 15 Uhr zufriedengeben. Tickets gibt es noch bei Yvonne Schmid, Telefon 0171/1760891 (ab 18 Uhr). Sowohl die Premiere am 22. Dezember als auch die weiteren Aufführungen vom 26. bis 30. Dezember jeweils um 20 Uhr sind nämlich bereits ausverkauft.