Vermischtes Georgenberg

14.06.2017

Anna Bruglachner-Zaschka kennt die Situation der Imker. "Nach der Rapsernte auf ihren landwirtschaftlichen Flächen haben sie meist ihre liebe Not. Denn ihre Bienen finden keine Nahrung mehr."

Neuenhammer/Flossenbürg. (pi) Umso mehr freut sich die Forstamtfrau, dass Georg Ott aus dem Waldthurner Ortsteil Wampenhof eine Lösung im angrenzenden Wald der Bayerischen Staatsforsten gefunden hat. Einen Teil seiner Völker hat der leidenschaftliche Bienenzüchter in der Abteilung Orrang des Forstreviers Neuenhammer untergebracht. "Das ist ein idealer Standort", beschreibt Ott die Lage inmitten des Walds und ist dankbar für die Unterstützung der Bayerischen Staatsforsten.Die Bienen finden im Wald reichlich Nahrung. Schließlich stehen dort Fichten, Tannen und Kiefern sowie Buchen, Bergahorn und Weiden. Dazu kommt in der Nähe des Standortes eine Quelle. Äußerst wichtig ist für ihn auch, dass durch das Gebiet keine Starkstromleitung führt."Für den Honig sammeln die Bienen den Nektar von den Blüten oder den Honigtau von den Waldbäumen", informiert der Experte. Er weist darauf hin, dass die Laubbäume im Frühjahr noch kein Laub haben und dadurch Licht und Wärme an den Bienenstand können. "Im Sommer liefern die Laubbäume dann den notwendigen Schatten." In Sohn Tobias - die Familie ist bereits in der vierten Generation in der Imkerei engagiert - hat Ott eine wertvolle Unterstützung gefunden.Laut Bruglachner-Zaschka "schafft die moderne Forstwirtschaft durch Nachlichtung über jungen Bäumen Licht und sorgt damit für Nahrung für die Bienen". Dazu kommt nach den Aussagen der Revierleiterin, "dass die oft kritisierten Rückegassen Licht in die Bestände bringen. Es stellen sich verschiedene Pflanzen wie Himbeere oder Brombeere ein. Auch der als Pulverholz bekannte, aber nicht so beliebte Faulbaum ist Nahrung für die Bienen". Als Bestäuber sind die Bienen in erheblichem Maß für den Erhalt und die Fortpflanzung der Nutz- und Wildpflanzen - darunter Schwarzbeere oder Preiselbeere - sowie Blumen und Obstbäume verantwortlich. Von den Pflanzensamen ernähren sich wiederum Vögel, Käfer und Insekten. "Außerdem liefern uns die Bienen den begehrten Waldhonig", ergänzt Bruglachner-Zaschka. "Bienen sowie Wald und Flur erhalten die Natur." Deshalb sei es ihr und den Bayerischen Staatsforsten ein großes Anliegen, dazu einen Beitrag zu leisten und den Bienen sozusagen "unter die Flügel zu greifen".