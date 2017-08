Vermischtes Georgenberg

02.08.2017

13

0 02.08.201713

Für VdK-Kreisvorsitzenden Josef Rewitzer ist der Ortsverband Waldkich "rührig und aktiv". Das liegt auch an treuen Mitgliedern.

Waldkirch. "Im Zeitalter des Internets kann sich jeder viel informieren", ist für Josef Träger der Hauptgrund, "dass das Interesse an Informationsveranstaltungen nachgelassen hat und wir deshalb auch keine abgehalten haben". Dennoch hat der VdK-Ortsverband einiges auf die Beine gestellt und viel bewirkt.Der Vorsitzende verdeutlichte das in der Jahreshauptversammlung im "Berggasthof" Schaller unter anderem mit der Sammlung "Helft Wunden heilen" oder der Pflege des Ehrenmals bei der Filialkirche St. Josef. Dabei dankte er vor allem Kassier Martin Käs und seinem Stellvertreter Herbert Säckl.Auch wusste Träger, der den aktuellen Stand der Mitglieder auf 28 bezifferte, die Unterstützung durch die Geschäftsstelle des Kreisverbands in Weiden zu schätzen. "Dort stoße ich immer auf offene Ohren." Beifall wie der Vorsitzende erhielt auch Käs für seinen detaillierten Kassenbericht."Ihr dürft eure Arbeit und Leistungen nicht unter den Scheffel stellen", fand Josef Rewitzer und bezeichnete den Ortsverband als "rührig und aktiv". Nach den Aussagen des Kreisvorsitzenden geht die "Aktion Barrierefreiheit" weiter. Als positive Beispiele nannte er dabei das nun barrierefreie Ärztehaus in Waldthurn und den bevorstehenden Einbau eines Lifts im Vohenstraußer Rathaus. Umso mehr bedauerte er, "dass manche blockieren", und der Bahnhof in Weiden "immer noch nicht im Programm ist".Als eine weitere Hauptforderung des 70 Jahre alten Verbands bezeichnete Rewitzer, die soziale Spaltung zu stoppen. Als Beispiele nannte er unter anderem, "dass in Deutschland 5,7 Millionen Rentner von Armut betroffen sind". 3 Millionen seien zufolge pflegebedürftig und 7,5 Millionen schwerbehindert. "Es wären noch mehr, aber viele trauen sich nicht, einen Antrag zu stellen", ergänzte er. Außerdem forderte er eine gerechtere Steuerpolitik und wusste: "Die Politik braucht Druck.""Jubilare sind das Herz eines Vereins oder Verbands", sagte Rewitzer, als er zusammen mit den Vorsitzenden Träger und Säckl zunächst Christine Faltenbacher und Alois Hanke für 10 Jahre Mitgliedschaft auszeichnete. 20 Jahre sind es bei Karl Hegner und Richard Säckl. Über Ehrennadeln für 10 Jahre Mitarbeit freuten sich Schriftführerin Renate Reber und Herbert Säckl.