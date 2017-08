Im Zeichen des Manitu

Freizeit Gleiritsch

08.08.2017

Der Wilde Westen ist gleich nebenan: Am Kroau-Weiher in Gleiritsch tummeln sich fünf Tage lang Cowboys und Indianer. Rund 100 Ministranten aus dem Nachbarort Pfreimd erfahren im Rollenspiel, was Teamgeist ist. Sie wissen jetzt, wie das Zirpen der Grillen klingt und wie schmerzhaft auch für "Indianer" ein Abschied ist.

Sich Zeit nehmen

Mit Handschellen

Gleiritsch/Pfreimd. "Ein Zeltlager ganz im Zeichen des Großen Manitu", verkündete Pastoralreferent Christian Irlbacher, als nach zwei Tagen in der "Prärie" die Eltern Zutritt hatten zu Saloon und Tipi. Beim Lager-Gottesdienst verwies er aber auch auf den religiösen Aspekt des Lagerlebens, das für die Minis eine wesentliche Motivation für den Altardienst darstellt.Diese Tage, so Irlbacher, bieten eine Chance, die Geräusche der Natur wahrzunehmen - vom Zwitschern der Vögel über das Rauschen der Bäume bis hin zum Knistern des Lagerfeuerns. Hier könne man sich Zeit nehmen, genauer hinzuhören, und das Gehör für Gottes Stimme schulen. Dann durften erst mal die Besucher zuhören, was der Wilde Westen so alles zu bieten hatte. "Indianer servus", lautete der Schlachtruf der Ministranten, die Sketche und Tanzeinlagen einstudiert hatten. Sebastian Most und Katrin Blödt sorgten als sächsische Touristen Dieter und Mandy im Indianer-Reservat zusammen mit Häuptling "Dicker Bär" für Einblick in die Talentschmiede mit Vorbildern aus dem Film "Der Schuh des Manitu".Da gab es Kaktus-Eis im Restaurant "Zum kotzenden Gaul", nicht ganz ernst gemeinte Lektionen im Feuermachen, Anschleichen, Schießen und Reiten und vergnügliche Stunts bei der Schlägerei im Apachen-Pub - sicherheitshalber mit Stühlen und Tischen aus Pappe, die sich als erstaunlich robust erwiesen.Ein recht groß gewachsenes "Cowgirl" mit knallrotem Lippenstift brachte eine ganze Schar von Tänzerinnen in blauen Ministranten-T-Shirts hinter sich. Aber auch der Anfängerkurs für "Schoschonisch" sorgte für Lacher im Publikum. Ernster wurde es dann, als es dem heimlichen Häuptling an den Kragen ging. Als Abtrünniger mit Namen "Schnarchender Schleicher" bekam Lager-Chef Christian Irlbacher Handschellen aus rosa Plüsch verpasst und wurde an den zum Marterpfahl umfunktionierten Lagerbaum gefesselt. Weil er sich beruflich verändert und damit auch die Hoheit im Zeltlager nach 15 Jahren aufgibt, erwartete ihn ein selbstgedichtetes Abschiedslied, diverse Enthüllungen inklusive: von der Anspielung auf seinen Baywa-Strohhut über den Kleiderständer im Zelt bis hin zum selbstlosen Einsatz bei Überfällen. "Christian zieht jetzt weiter", schallte es aus Indianer- und Cowboy-Kehlen, und spätestens bei der letzten Strophe kullerten dicke Tränen über die Wangen der tapferen Krieger aus dem Wilden Westen.Dann war das marternde Abschiednehmen auch fast schon vorbei, das Opfer bekam für sein Engagement im Zeltlager eine ganz besondere Entschädigung: ein Kissen, zusammengenäht aus sämtlichen Zeltlager-Fahnen. Und einen letzten Wunsch durfte der "Abtrünnige" auch noch loswerden: "Mein größter Wunsch ist, dass es mit dem Zeltlager-Virus nicht vorbei ist, dass dieses Fieber anhält und es weitergeht."