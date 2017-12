Politik Gleiritsch

10.12.2017

21

0 10.12.201721

"Eine Gemeinde ohne Vereine ist gesellschaftlich eine tote Gemeinde", betont Bürgermeister Hubert Zwack. Er lenkt den Blick auf ein Objekt, mit dessen Hilfe die Vereine überleben sollen.

Aus der Statistik Einwohnerzahl Ende 2016: 643 (16 weniger als am Jahresanfang); 7 Sterbefälle, 3 Geburten; 12 Zuzüge; 24 Wegzüge; 3 Trauungen;



Einwohnerzahl Ende 2017: 644 und 43 mit Zweitwohnsitz; 8 Sterbefälle; 8 Geburten;13 Zuzüge; 12 Wegzüge; 2 Trauungen;



Schüler: 20 Kinder der Gemeinde besuchen die Grundschule Teunz, 2 gehen nach Oberviechtach; 15 Mittelschüler besuchen dort die Doktor-Eisenbarth-Schule. (weu)

Für einen Neubau hätten wir diese Fördergelder nicht bekommen. Bürgermeister Hubert Zwack über die zu Vereinszwecken sanierte Schule

Bei der Bürgerversammlung beim "Dorfwirt" führte der Bürgermeister seine Argumente ins Feld. Um das Vereinsleben stärken zu können, brauche man ein Heim. Deshalb sei die Revitalisierung der alten Schule über die KIP-Förderung ein "Glücksgriff für die Gemeinde" gewesen. Bereits vor der Fertigstellung im nächsten Jahr ist das "Haus der Vereine" ausgebucht.Mt 900 geleisteten Arbeitsstunden haben die Vereinsmitglieder viel Eigeninitiative gezeigt. Viele Jugendliche sind in Organisationen wie Musikverein oder Schützenverein aktiv dabei und sie bräuchten ein Haus, in dem sie trainieren und sich wohlfühlen können. Damit begründete der Bürgermeister die Renovierung des Gebäudes. "Für einen Neubau hätten wir diese Fördergelder nicht bekommen", so seine Aussage.Neben diesem großen und wichtigen Projekt sei auch die Fertigstellung des Breitbandausbaus zentrales Thema. Ein Teil ist bereits in Betrieb, Restarbeiten wie auch die Asphaltierung werden 2018 erledigt, so der Bürgermeister. Zwack richtete seinen Dank an die drei Gemeindearbeiter sowie an die Feuerwehr und den Gartenbauverein für die Pflege des Dorfplatzes und des Schmücken des Christbaums, der in festlichem Glanz erstrahle.Dem Team um den Backofen mit dem festgesetzten Backtag wurde genauso gedankt wie den Mitarbeitern im Dorfladen, allen voran Geschäftsführer und VG-Leiter Anton Brand. Der Dorfladen diene nicht nur der Nahversorgung, sondern er sei auch gesellschaftlicher Mittelpunkt, meinte Zwack. Rückblickend auf die Arbeit im Gemeinderat sprach er von einem "harmonischen Miteinander", bei dem die Meinungen jedes Einzelnen respektiert wurden.In seinem Ausblick für 2018 nannte er die Fertigstellung der ehemaligen Schule. Die anstehende Generalsanierung der Teunzer Schule betreffe auch die Gemeinde finanziell, da sie Mitglied im Schulverband ist. In einer Bestandsaufnahme werden die Straßen erfasst, die saniert werden müssen, informierte Zwack. Daraus werde die Prioritätenliste erstellt. Für den Breitbandausbau liege der Förderbescheid von 520 000 Euro (80 Prozent) vor, der Anteil der Gemeinde beträgt 120 000 Euro. Mit einem Schuldenstand von 137 500 Euro und einer Pro-Kopf-Verschuldung von 210 Euro liege die Gemeinde unter dem Landesdurchschnitt von etwa 500 Euro.In der anschließenden Diskussion wurde die Höhe des Grüngutcontainers angesprochen, die es schwierig macht, den Abfall hineinzuwerfen. Wenn man eine Stufe mehr einbauen könnte, wäre die Entsorgung einfacher, so der Tenor. Als Problemfall hat sich auch die Geschwindigkeit herausgestellt, mit der durch Bernhof gefahren wird. Bürgermeister Zwack will das mit dem Landkreis abklären und eventuell das Geschwindigkeits-Anzeigegerät aufstellen lassen. Hundekot am Wegrand war ein weiteres Übel, das vorgebracht wurde.