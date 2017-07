Vermischtes Gleiritsch

Die Quellschüttung ist gut, die Nitratwerte niedrig. Die Lampenrichter setzen deshalb auch weiterhin auf ihr eigenes Trinkwasser. Um den Bau eines Hochbehälters realisieren zu können, wurde eine Genossenschaft gegründet. An dieser Investition für die Zukunft kann jeder teilhaben.

Die Jahreshauptversammlung der ArGe Wasserversorgung Lampenricht und zugleich die Gründungsversammlung der Genossenschaft "Wasserversorgung Lampenricht eG" waren Thema im Eisstockheim in Lampenricht. Vorsitzender Johann Zeus begrüßte besonders Bürgermeister Hubert Zwack und Max Riedl vom Genossenschaftsverband Bayern.Zeus berichtete von elf Vorstandschaftssitzungen, die meist die Gründung der neuen Genossenschaft und die Planung eines notwendigen Hochbehälters zum Thema hatten. In einem kurzen Abriss erklärte er den Anwesenden die aktuelle Situation der Wasserversorgung Lampenricht. Im Vergleich zu den Vorjahren ist die Quellschüttung gleich geblieben, eine mehr als ausreichende Wasserversorgung ist somit gewährleistet. Auch die Verbrauchswerte sind nahezu gleich geblieben, eine geringe Verkeimung im September 2016 wurde durch schwache Chlorung ausgeglichen. In diesem Zuge bedankte sich der Vorsitzende bei den beiden Anlagenbetreuern Jochen Köppl und Robert Frischholz, die unter anderem durch regelmäßige Kontrollen für eine einwandfreie Trinkwasserqualität sorgten. Auf dem Hochbehälter wurde im vergangenen Jahr ein Gerätehaus errichtet, um Verbrauchsmaterial und Arbeitsgeräte zu lagern und an der Quelle und am Hochbehälter wurden Mäharbeiten durchgeführt.Der Vorsitzende berichtete ebenso, dass die Meldung der Zählerstände der Wasseruhren über die Gemeinde Gleiritsch an die VG Oberviechtach reibungslos abläuft. Er wies die Anwesenden darauf hin, dass Änderungen bei Bankverbindungen oder ähnlichem umgehend mitzuteilen sind, da ansonsten kostspielige Rücklastschriften auflaufen, die in Zukunft den Betreffenden verrechnet werden. Johann Zeus berichtete von einer Anfrage des Landesamtes für Umweltschutz bei der ArGe Wasserversorgung Lampenricht bezüglich der Nitratwerte des Wassers. "Es wurden Werte von 2,0 bis 3,5 Milligramm Nitrat pro Liter gemessen. Der Grenzwert liegt bei 50 Milligramm - das Lampenrichter Wasser ist also weit davon entfernt. Dies zeigt auch, dass sich eine Investition in die Zukunft unseres Trinkwassers lohnt", betonte der Vorsitzende.Im Anschluss an den Kassenbericht von Martin Zeitler kam es zur Gründung der "Wasserversorgung Lampenricht eG". Nach ausführlicher Erläuterung der neuen Satzung und Feststellung der beitrittswilligen Anwesenden wurden unter der Leitung von Max Riedl vom Genossenschaftsverband Bayern der Vorstand und der Aufsichtsrat gewählt. Nach der Genehmigung durch den Genossenschaftsverband und dem Eintrag in das Genossenschaftsregister ist die "Wasserversorgung Lampenricht eG" rechtskräftig. Um eine gute finanzielle Ausgangslage für den Bau des neuen Hochbehälters zu erhalten, sollten möglichst viele Geschäftsanteile in Höhe 1000 Euro erworben werden. 33 anwesende Anschlussnehmer traten der neuen Genossenschaft bereits bei.Johann Zeus informierte zum Schluss noch darüber, dass Angebote zum Bau des neuen Hochbehälters über Wasseraufbereitungsanlage, Stromanschluss und Rohrmaterial bereits vorliegen. Der Hochbehälter kann - wie bereits in der Versammlung 2016 besprochen - 20 Meter höher gebaut werden, dadurch steigt der Wasserdruck um zwei Bar. Es werden, den Berechnungen des Ingenieurbüros Geiger zufolge, zwei Behälter mit jeweils 30 Kubikmeter Inhalt notwendig werden. Zum derzeitigen Stand kann ein konkreter Betrag für die Baukosten noch nicht genannt werden, aber zu gegebener Zeit findet eine Informationsveranstaltung für die Mitglieder und Anschlussnehmer über Kosten und deren Verteilung statt.Die nächsten Schritte der Planung werden etliche "Behördengänge" sein. Zeus wies darauf hin, dass auch Eigenleistungen beim Bau notwendig werden, die aber auch zukünftig von der neugegründeten "Wassergenossenschaft Lampenricht eG" vergütet werden. In den kommenden Sitzungen des Vorstands und des Aufsichtsrates wird die Wasserabgabesatzung erstellt.