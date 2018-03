Vermischtes Gleiritsch

18.03.2018

Die Jahreshauptversammlung der Plassenberg-Schützen nutzte Schützenmeister Helmut Meier (rechts), um die Vereinsmeister zu küren. Bei den Bambini Luftgewehr siegte Thomas Köppl, bei den Schülern Luftgewehr Anika Meier. Theresa Gschrey gewann bei der Jugend, bei den Junioren II holte Maximilian Köppl den Titel. Sabine Gürtler siegte bei den Damen I Luftgewehr, bei den Damen II dominierte Lisa Köppl. Philipp Schwarz zielte bei den Herren I Luftgewehr am besten, bei den Herren II siegte Tobias Beer. In der Altersklasse Luftgewehr Herren siegte Erhard Zeus, bei den Senioren wurde Alfred Lippert Vereinsmeister. Vereinsmeister mit der Luftpistole wurden Andreas Köppl bei der Jugend, Michael Forster bei den Junioren II, Michael Gschrey bei den Herren I und Jochen Köppl bei den Herren II. In der Altersklasse Luftgewehr siegte Reinhard Frischholz. In zwei neuartigen Disziplinen - Luftpistole Mehrkampf und Luftpistole Standard - wurde mit der neuen fünfschüssigen Pistole angelegt. Hier siegte bei den Junioren II (Standard) Andreas Köppl, bei den Herren gewann Jochen Köppl den Mehrkampf, Michael Gschrey die Standard-Klasse. Über den weiteren Verlauf der Versammlung wird noch berichtet. Bild: sgs