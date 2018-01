Freizeit Grafenwöhr

Hin und wieder ist der Ruf nach der Aufsicht zu hören, um einen "Tout" anzumelden; "Bauern" werden ab drei Stück gezählt. Seit annähernd 40 Jahren veranstaltet der SPD-Ortsverein in der Weihnachtszeit seinen großen Preisschafkopf. Auch diesmal geht's im Jugendheim rund.

120 Schafkopffreunde aus der ganzen Oberpfalz und dem fränkischen Raum ermittelten dabei ihre Besten. Nach insgesamt 60 Runden standen die Sieger fest. Bester Karter war Alfons Graf, der sich mit 166 Punkten den Hauptpreis und damit 500 Euro sicherte. Hermann Bucher durfte sich mit 162 Punkten über 300 Euro freuen. Die 150 Euro für den dritten Platz gingen an Wolfgang Prösl, der auf 151 Punkte kam. Alfred Stopfer war mit 146 Punkten Vierter, Barbara Hermann auf Rang fünf mit 140 Punkten die beste Dame. Nur einen Punkt dahinter landeten René Wächter und Dieter Ulm, die den sechsten Platz unter sich auslosten - mit dem besseren Ende für Wächter. Für sie alle gab es Gutscheine und Preise. Zudem ist es Tradition bei der SPD, jeder Teilnehmerin Sekt zu überreichen.Selbst nach der Siegerehrung blieben alle noch lange sitzen und spielten in gemütlicher Atmosphäre bis in den Abend weiter, bewirtet vom SPD-Team mit Bier und Brotzeiten. Ortsvorsitzender Thomas Weiß zeigte sich stolz auf die Helfer und betonte, dass ohne diese eine solche Veranstaltung nicht möglich wäre. Besonderer Dank ging an alle Sponsoren für die großzügigen Preise.