01.12.2017

Die Oma, der Schulleiter oder die Freundin sind schuld, dass dieser Advent für drei Mädchen besonders aufregend ist: Carlotta, Johanna und Annalena stellen die Christkinder von Grafenwöhr, Kemnath und Kirchenthumbach dar. Sie erklären, was ein Christkind mitbringen muss.

Zu ihrer besonderen Aufgabe im Advent fanden die drei Mädchen auf ganz unterschiedliche Wege: Für den Job „Christkind von Kemnath“ hat sich Realschülerin Johanna Meiler auf eine Stellenanzeige per E-Mail beworben. Eine Freundin hatte sie darauf aufmerksam gemacht und gemeint: „Du kannst doch gut sprechen.“ Johanna findet auch, ein Christkind müsse Mut haben und sich zutrauen, einen Text vor Publikum aufzusagen.



In Kirchenthumbach hat die Vorsitzende des Handwerker- und Gewerbevereins, Sandra Friedl, die 14-jährige Annalena Schmitt angesprochen und gefragt, ob sie diese Aufgabe heuer übernehmen wolle.



Der Schulleiter der Grund- und Hauptschule Grafenwöhr, Thomas Schmidt, hatte Carlotta Sieber vor einiger Zeit gefragt, ob sie nicht in die Rolle des Christkinds schlüpfen möchte. Nach einem Tag Bedenkzeit stand für die 10-Jährige fest: Sie will die Rolle haben. Das Besondere: Die Viertklässlerin gibt zu, sie glaube selbst noch ein bisschen ans Christkind. Anders als in Kemnath und Kirchenthumbach ist das Christkind in Grafenwöhr etwa 10 Jahre alt und besucht die 4. oder 5. Klasse.

Ich denke, dass da alle auf mich gucken werden. Carlotta Sieber, Christkind von Grafenwöhr