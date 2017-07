Freizeit Grafenwöhr

05.07.2017

Der "keusche Lebemann" am Schönberg: Die katholische Theatergruppe spielt ihr Sommertheater auf der Naturbühne. Und nicht nur das Stück ist eine Premiere.

Die katholische Theatergruppe Grafenwöhr lädt Ende Juli zum Sommertheater 2017 ein. Erstmals nach der Renovierung der Naturbühne will das Darstellerensemble mit dem Sommerstück die Freilichtbühne bespielen. Der Schwank in drei Akten "Der keusche Lebemann" von Franz Arnold und Ernst Bach wird am Freitag, 28. Juli, und Samstag, 29. Juli, jeweils um 20 Uhr aufgeführt.Wenn ein Fabrikant seinen Kompagnon mit seiner eigenen Tochter vermählen will, diese aber mit modernen Ansichten nur einen Lebemann heiraten möchte, muss eben ein solcher erfunden werden. Eine Geliebte ist schnell gefunden. Der Plan scheint aufzugehen, bis das erfundene Verhältnis mit ihrem eifersüchtigen Verlobten auftaucht. Das Chaos beginnt und scheint nicht enden zu wollen. Das Ergebnis ist ein kurzweiliger Abend für alle Theaterinteressierte.Es werden auch Sitzplätze mit Rückenlehne zur Verfügung stehen. Erstmals bieten die Laienspieler einen Hol- und Bringservice an. Wer eine Fahrt direkt bis hoch zum Zuschauerraum haben möchte, kann sich bis 26. Juli unter Telefon 7207 melden. Der Eintritt beträgt sechs Euro für Erwachsene und drei Euro für Kinder (bis 14 Jahre). Der Einlass ist jeweils ab 19 Uhr. Bei ungünstigem Wetter ist der große Saal des Jugendheims als Ausweichort vorgesehen. Kurzfristige Ankündigungen in der Tagespresse sind zu berücksichtigen.Die Akteure Michael Birner, Lisa-Marie Specht, Lisa Speth, Lukas Braun, Felix Wolf, Florian Danninger, Kerstin Fröhlich, Stephan Wolf, Sophia Speth, Stefanie Lacher und Wolfgang Bräutigam freuen sich auf möglichst viele Zuschauer.