31.07.2017

Eine Menge zu tun gibt es im Bürgergarten beim Mehrgenerationenhaus. Deshalb greifen Senioren und Schüler gemeinsam zu Unkrauthacken und bringen die Beete "auf Vordermann".

Die Sechstklässler und die Senioren schnitten die Kräuter und Stauden zurück, lockerten die Erde und befreiten sie von Unkraut. Fällig war auch ein Rasenschnitt. Die Jugendlichen waren erstaunt darüber, dass sich die Vegetation seit der Frühjahrsmaßnahme im Mai so stark verändert hatte.Im Hochbeet mussten die alten Erdbeerpflanzen entfernt werden. Bei verschiedenen Salat- und Gemüsesorten war aber auch Ernten angesagt. Allerdings hatten sich in diesem reinen Biogarten auch Schnecken sichtlich wohlgefühlt und reichlich gefuttert.Einmal mehr gab es von den Erwachsenen für die Jugendlichen ein dickes Lob für ihre Arbeit. Für die Mittelschüler der 6. Klasse endete nun nach zwei Jahren die gemeinsame Aktion. Mit Schulbeginn im Herbst wird Lehrer Rudi Lang mit einer neuen Klasse das Gartenprojekt fortsetzen, was Elisabeth Gottsche als Leiterin des Hauses freut.Zum Abschluss ließ es sich Bürgermeister Edgar Knobloch nicht nehmen, den Mädchen und Jungen Urkunden zu überreichen. Dabei, so sein Lob, treffe die wertvolle Idee aus der freien Wirtschaft auch hier zu: Die Weitergabe von Erfahrungen älterer Arbeitnehmer an jüngere. Bei diesem Projekt seien sie, im wahrsten Sinn des Wortes, "auf fruchtbaren Boden" gefallen.Überhaupt würde das Mehrgenerationenhaus in Grafenwöhr mit all den vielen Aktionen seinem Namen voll gerecht werden. Zur großen Überraschung der Senioren durften auch sie, "für alle hilfreiche Unterstützung", Urkunden in Empfang nehmen. Eine stärkende Brotzeit machte schließlich die Aktion "rund".