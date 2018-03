Kultur Grafenwöhr

30.03.2018

30.03.2018

Eine ganz besondere musikalische Tradition wurde auch in diesem Jahr in der vorösterlichen Zeit fortgesetzt: Seit über 25 Jahren lädt die Pressather Chorgemeinschaft St. Georg zur "Musik am Karfreitag" in die Friedenskirche Grafenwöhr ein. Neben den Frauen und Männern des Chores sorgten unter der Leitung von Richard Waldmann auch der Kinderchor sowie verschiedene Instrumentalisten für einen besinnlichen Musikgenuss. Auf dem Programm des gut einstündigen Konzerts standen am Freitag unter anderem Ausschnitte aus der "Mass of the Children" des zeitgenössischen englischen Komponisten John Rutter sowie Teile aus dem "Stabat Mater" des Walisers Karl Jenkins. Einen ausführlichen Bericht über das Konzert lesen Sie in der Dienstagsausgabe. (Bericht folgt )