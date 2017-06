Kultur Grafenwöhr

26.06.2017

63

0 26.06.201763

Bei schönstem Sommerwetter hatte die CSU in den Biergarten des Gasthauses Hößl zum Johanni-Dämmerschoppen geladen. Neben Gastredner Landrat Andreas Meier kamen zahlreiche Jubilare, die für ihre lange Mitgliedschaften geehrt wurden.

Meier lobt Wachstum

Biotonne ist "Schmarrn"

(sne) Bürgermeister Edgar Knobloch eröffnete den 22. Johanni Dämmerschoppen und begrüßte Ehrengäste, Stadträte und die Ortsverbände Pressath und Eschenbach. Dazu gab er einen Einblick in das aktuelle Stadtgeschehen: Viele laufende und anstehende Bauprojekte vom Schulpausenhof über die Adalbert-Stifter-Straße, bis hin zur Altstadtsanierung beschäftigten die Stadtverwaltung. Selbst dem Waldbad stünde eine Bausubstanzsanierung bevor und auch die Staatsstraße nach Eschenbach sei wegen Spurrillen auf dem Prüfstand. Knobloch erwähnte außerdem die Prüfung des Baus eines Kreisverkehres an der Lagerwache 6.Ein neues Einsatzfahrzeug für die FFW Hütten, sowie die Errichtung eines neuen Gebäudes habe die Stadt bereits in die Wege geleitet. Knobloch rechtfertigte sich zur Kritik, die Bevölkerung sei bei der Planung nicht genügend eingebunden gewesen. Anwohner seien befragt worden und selbst ein Arbeitskreis war eingerichtet worden. Der Bürgermeister gab einen kurzen Überblick über den neu geschaffenen Posten der Kulturmanagerin Birgit Plößner und deren Aufgabenbereich und stellte Anträge der CSU über Familienförderungen beim Hausbau und der JU zur Befragung Jugendlicher vor.Landrat Andreas Meier nahm Anstoß an einer Studie, nach derer auf dem Land zu viel gebaut werden würde und stellte den Ansatz solcher Untersuchungen in Frage. Mit der wirtschaftlichen Lage im Landkreis ist er bei einer Arbeitslosenquote von 2,9 Prozent und einer höheren Wachstumsrate als in Regensburg sehr zufrieden. Auch lobte er die guten Strukturen, da sowohl große, als auch mittelständische Unternehmen verschiedenster Branchen vertreten sind und man so nicht von einem Wirtschaftszweig abhängig ist. Um dieses Niveau zu halten, müsse die Politik aber auch ihren Beitrag leisten und so werden in das Landratsamt Neustadt und das Gymnasium Eschenbach mehrere Millionen investiert.Der Landkreis plane eine völlig neue Imagekampagne um die wirtschaftliche Lage, Lebensqualität und Bildungsvorteile der Region zu betonen und neue Zielgruppen, nicht nur für den Tourismus zu erschließen. Auch habe Meier an vielen Veranstaltungen die Möglichkeiten der Digitalisierung im medizinischen Bereich erkannt und sieht darin die Zukunft der Branche. Er setze sich für eine Fusion der Kliniken Nordoberpfalz und Amberg ein, was den Ärztemangel am Land ein wenig mildern solle. Zum Abschluss erklärte Meier noch seine Meinung zur Einführung der Biotonne, die von der Regierung der Oberpfalz angeordnet wurde. Diese sei einfach ein "Schmarrn".