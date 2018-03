Kultur Grafenwöhr

26.03.2018

22

0 26.03.201822

Musik? Oder doch Tanz? Was vermeintlich zusammengehört, steht beim Musical "La Scuola" in ziemlicher Konkurrenz. Am Schluss bringt es das Grafenwöhrer "Sin falta"-Musicalteam doch perfekt zusammen - in mehrfacher Hinsicht.

Entzugserscheinung Die Jugendlichen von "Sin falta" gaben am Schluss der Aufführung zu, dass sie Entzugserscheinungen hatten, weil es 2017 kein Musical gab. Sie überraschten deshalb das Musicalteam mit den Familien Bräutigam, Groß, Ertl und Pangerl mit drei selbstgetexteten Dankesliedern: "Musicals sind unser Leben, des müsst es wirklich öfter geben. Wir sehen euer Lachen, wenn wir wieder Unsinn machen. Ohne euch würd hier gar nichts gehen, denn nur mit euch gelingt, was ein Musical ausmacht..." (rgr)

Für die einen ist der Tanz das pure Glück, für andere ist es die Musik. Die Lager sind gespalten; besonders wenn die Internatsleiterin vor allem für den Tanz lebt. Am Ende gibt es aber doch die Chance für einen Chor und für zwischenmenschliche Beziehungen. 30 Akteure des Musicalteams, alle Mitglieder des Jugendchors "Sin falta" um Leiterin Ute Groß, haben das Musical "La Scuola" bei vier Aufführungen im Jugendheim meisterhaft umgesetzt. Dabei durften sich nicht nur die Akteure "Tagträumen" hingeben. Auch die Besucher brachte die Geschichte aus der Toscana zum schwärmen, bei der es um typische Probleme der Jugend ging.Die hart-herzliche Direktorin Donna Concetta (Katrin Groß) heißt die Schüler nach den Ferien willkommen: "Zum lernen lade ich euch ein, Bildung kommt nicht von allein. Gutes muss besser werden. Allein Leistung zählt im Leben. Ich selbst leb' für die Schule und den Tanz, denn tanzen ist Haltung und Glanz."Nathalia (Rebecca Reiß) sollt auf Wunsch der Mutter eine Ballettausbildung genießen. Sie selbst wäre lieber in der Musikklasse. Bei der neuen Lehrerin Donna Blanca (Katharina Uhl) gefällt ihr der öde Theorieunterricht nicht. Lichtblick ist ihr Tagebuch, dem sie vieles anvertraut: Sorgen wegen der Musik und ihren Papa, aber auch, dass sie keine Freundin gefunden hat.Das Publikum erhält Einblick in den Tanzunterricht, bei dem die Jüngeren zeigen, was sie können, aber auch in den Kunstunterricht bei Seniora Antonietta (Milena Wegmann) und die Entwicklung um einen schwulen Schüler. Für Nathalia wendet sich das Blatt, als sie mit Gabriella (Katharina Ertl) eine Freundin findet. Dank des Muts von Schüler Gian Luca findet sich ein Chor und am Ende gibt es ein Wiedersehen mit dem geliebten Vater.Der Jugendchor "Sin falta" hat nach einem Jahr Pause nichts seiner Musikalität verloren und das Publikum beim siebten Musical errneut begeistert. Besonders Rebecca Reiß verzauberte die Zuschauer: "Ich brauch sie, ich fühl sie, die Musik; sie wohnt in mir, sie tanzt in mir, sie gibt mir neue Kraft und Zärtlichkeit, alles steckt in ihr: Liebe, Trost, Geborgenheit..." Anerkennung gebührt den Choreografen, acht Jugendliche investierten Zeit und Liebe in die abwechslungsreichen Tänze.___Weitere Bildergalerie im Internet: