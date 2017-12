Kultur Grafenwöhr

10.12.2017

26

0 10.12.201726

Lärm gehört zu Grafenwöhr, wie das "Amen" in die Kirche. Helikopter fliegen, die Artillerie übt, die Bürger halten sich die Ohren zu. Aber dieses Mal strömen die Menschen geradezu auf eine "Lärmquelle" zu, die aus der Stadthalle kommt.

Die United-States-Army-Europe-Band mit Chor begeisterte am Freitagabend rund 750 Menschen, die mit "Sounds of Christmas" beschert wurden. Die Stadt Grafenwöhr hatte zu dem musikalischen Spektakel eingeladen.Bürgermeister Edgar Knobloch begrüßte das Publikum. Darunter war der kommandierende General des 7th ATC, Brigadegeneral Antonio G. Aguto, der den Kommandeur des Medical Command Europe, Brigadegeneral Dennis LeMaster, mitgebracht hatte. Der Kommandeur der Garnison Bavaria, Oberst Lance C. Varney, der amerikanische Daga-Präsident James P. Federline, der stellvertretende Landrat Albert Nickl, einige Kreis- und Stadträte sowie Vertreter von Schulen und Wirtschaft waren ebenfalls unter den Zuhörern.Der Bürgermeister hatte ein "Konzert der Extraklasse" angekündigt und forderte zum Genießen auf. Dieser Wunsch konnte leicht befolgt werden, als sich die Musiker mit "Fantasia in G" vorstellten sowie Händels "Messiah", "O Magnum Mysterium", "March of the Three Kings", John Rutters "Gloria" und das traditionelle "Greensleeves" erklingen ließen.Nach den wunderbaren, aber eher ruhigen Klassikstücken ging es schwungvoll weiter mit der Bitte "Let it snow". Das "Winter-Wonderland", das am Nachmittag für kurze Zeit Wirklichkeit wurde, durfte das Publikum am Abend auch musikalisch in der Stadthalle erleben, wo die Chorsänger herumwirbelten. Dorthin wurde die Weihnachtszeit transportiert. Exzellente Solostimmen beschrieben den Abend im Dezember (Evening in December) und die Weihnachtszeit als schönste Zeit im Jahr (Christmas is my Favourite Time of Year), wo auch Santa Claus nicht fehlen durfte. "Sing Along" hieß es bei den klassischen Weihnachtsliedern, die das Publikum mitsang."Es hat mich gefreut, dass ich diesen Abend mit Ihnen verbringen durfte", sagte Brigadegeneral Antonio G. Aguto auf Deutsch. Sein Dank galt seinem guten Freund LTC Dwayne S. Milburn und seinem "lieben Freund Edgar". "Grafenwöhr hat einen besonderen Platz in meinem Herzen, und wir werden die Millionen investieren, um Lärm zu machen", meinte Aguto. Knobloch hatte zu Beginn über den NT-Zeitungsartikel gesprochen, in dem es hieß, dass es eine Investition von 50 Millionen Euro geben werde. "Joyful, Joyful" - war ein Akzent, dessen Schlusspunkt nicht passender sein hätte können, denn dieser Abend war besonders freudig.Stellvertretend für die Band und den Chor überreichte der Bürgermeister zum Dank noch eine Weihnachtstasse und das Truppenübungsplatz-Buch von Gerald Morgenstern an den Leiter der Usareur-Band, LTC Dwayne S. Milburn.