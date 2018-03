Kultur Grafenwöhr

15.03.2018

26

Verdis weltberühmter Gefangenenchor unter freiem Himmel: Die Oper "Nabucco" wird am Freitag, 7. September, um 20 Uhr auf dem Grafenwöhrer Marktplatz aufgeführt. Diese prachtvolle Oper mit dem dramatischen Spiel um Liebe und Macht begeisterte bisher Hunderttausende von Zuschauern.

Der Besucher wird von Beginn an durch die wunderschönen Stimmen, die Handlung, die prächtigen Kostüme und das eindrucksvolle Bühnenbild in den Bann gezogen. Karten gibt's bei der "Amberger Zeitung", bei "Der neue Tag" in Weiden, "Sulzbach-Rosenberger Zeitung", auf www.nt-ticket.de sowie bei allen NT-Ticket-Vorverkaufsstellen. Bild: exb