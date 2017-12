Politik Grafenwöhr

17.12.2017

Wiesbaden. Mit einer politischen Liebeserklärung an Deutschland hat sich der Oberkommandierende des US-Heeres in Europa, Generalleutnant. Frederick "Ben" Hodges, von Wiesbaden verabschiedet. Der 59-jährige lobte Deutschland als "unverzichtbaren Verbündeten". Ohne die deutsche Unterstützung können die USA weder in Europa noch in Afrika oder im Nahen Osten effektiv agieren.

Appell an deutsche Politik

Künftig bei CEPA in Washington

Die Marke Deutschland bedeute etwas in der Welt, sagte er vor Journalisten in der US-Garnison Wiesbaden am Freitag. Damit wollte der General aber nicht nur die Wirtschaftskraft verstanden wissen, sondern verwies auf das Gesundheitssystem, den Umweltschutz und die Wertschätzung der individuelle Menschenrechte sowie den Schutz der Privatsphäre. "Deutschland hat eine moralische Autorität rund um die Welt", sagte Hodges. Ein sehr politische Aussage, vor dem Hintergrund des derzeitigen US-Präsidenten.Doch der General wäre nicht er selbst, wenn er dieses Lob für Deutschland nicht mit einem eindringlichen Appell verbinden würde, die Bundesrepublik möge doch bitte der Verantwortung gerecht werden. Diese Liebe beruhte nicht immer auf Gegenseitigkeit. In den drei Jahren, in denen Hodges das US-Heer in Europa führte knirschte es häufiger zwischen ihm und Berlin.Hodges spricht sicherheitspolitische Defizite für einen Militär ungewöhnlich offen an. Zuletzt schreckte der Offizier auch nicht davor zurück, die eigene Regierung zu ermahnen, als er beklagte, dass so viele Posten von amerikanischen Botschaftern in Europa noch immer unbesetzt seien. Der General hatte seinen Posten im November 2014 angetreten, wenige Monate nach der russischen Annexion der Krim. In seiner Verantwortung lag die Organisation der US-Reaktion. So sandte er regelmäßig Teile des 2. US-Kavallerieregiments aus Vilseck (Kreis Sulzbach-Rosenberg) nach Osteuropa. Die bürokratischen Hindernisse, die die Soldaten dabei überwinden mussten, veranlassten Hodges ein Militärschengen zu fordern. Inzwischen suchen Nato und Europäische Union nach Lösungen.Ursprünglich hätte Generalleutnant Hodges schon Anfang September sein Kommando abgeben sollen. Wie US-Medien berichteten läuft gegen seinen designierten Nachfolger eine Untersuchung. Deshalb übernimmt sein bisheriger Stellvertreter, Generalmajor Timothy McGuire, kommissarisch das Kommando.Hodges scheidet nach 37 Jahren aus der Armee aus. Er wechselt nach Washington. Dort übernimmt er den neu geschaffenen "Pershing Chair in Strategic Studies" bei CEPA (Zentrum für europäische Politikanalyse). Auch dort dürfte er ein Lobbyist für die amerikanische-europäische Partnerschaft und in diesem Sinne unbequemer Mahner bleiben.