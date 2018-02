Politik Grafenwöhr

Etwa 70 Grundstückseigentümer aus dem Gebiet der Haidenaab, der Creußenaue und dem Weihergebiet nordwestlich Eschenbachs kommen zur Versammlung der höheren Naturschutzbehörde. Denn das Gelände soll im "Natura 2000"-Programm renaturiert werden. Das hat aber Auswirkungen auf deren Eigentum.

Tobias Maul von der Oberen Naturschutzbehörde führte durch die Veranstaltung und erläuterte die im Jahr 2000 beginnende Historie des Programms und Umsetzungsinstrumente des Managementplans. Zunächst werde eine Kartierung und Bewertung der Gebiete mit dem Ziel der Festlegung von notwendigen Erhaltungs- und Wiederherstellungsgebieten vorgenommen. Die Umsetzung erfolge durch die Behörden mit einer freiwilligen Beteiligung für Privatleute. Ein Ergebnis der Analyse soll mit allen Betroffenen am "Runden Tisch" 2019/20 besprochen werden. Franz Moder (Büro Opus, Bayreuth) übernimmt die Kartierung der Arten und Lebensräume. Im ortsrelevanten Gebiet müssen 1869 Hektar, von denen 711 Hektar bereits abgeschlossen sind, inspiziert werden. Dabei handelt es sich um 327 Hektar Waldgebiet. Der Rest sind Offenlandlebensräume und Gewässer. Zu den zu erhaltenden Arten gehören Libellen, Falter, Fischarten, aber auch Säugetiere wie der Fischotter.Katja Deckert vom Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten in Amberg sucht nach speziellen Auenwäldern, die zum sogenannten seltenen primären Lebensraum gehören. Erle und Esche sind Baumarten, die diese meist auszeichnen, schon kleine Bestände reichen zur Klassifizierung. In diesen legt sie einen Idealzustand fest, vergleicht ihn mit dem Ist-Zustand und legt eine Rangfolge fest. Je nach Einordnung gibt es Maßnahmen, um das gewünschte Ziel zu erreichen.Christian Harrandt von der Fachberatung Fischerei hatte seinen Fokus auf das Bachneunauge, den Frauennerfling und den Schlammpeitzger gelegt und deren Bestand kontrolliert. Durch monotone Flussführungen, unpassierbare Bauwerke und Erosionen, die Schlamm aufwirbeln und die benötigten Kiesbänke bedecken, wird deren Population beeinträchtigt. Landwirte sollen deshalb Abstand zu Gewässern halten, um Ränder nicht weiter abzutragen.Viel Unmut drückte sich bei den Fragen der Zuhörer aus. Sie bemängelten, dass sich früher um Verunreinigungen oder Holz im Wasser gekümmert wurde. Martin Schusser vom Sportangelverein Eschenbach sagte, dass an vielen Problemen der Gewässer der Bieber Schuld sei, der wiederum unter Naturschutz steht. Außerdem fände er die Auswahl an zu schützenden Fischen seltsam und für die Region unpassend.Für viele ein Problem war die Kommunikationspolitik der Behörden. Bereits 2004 gab es ein Dialogverfahren im Sportheim Dießfurt, von dem viele nichts erfahren haben. Bedenken wurden damals abgeschmettert und Transparenz nicht hergestellt, was die Vertrauensbildung erschwert hat. Die Maßnahmen und die Zielsetzung des Projekts führten zu einer Wertminderung, wenn nicht gar zur Enteignung der Anlieger, von einer versprochenen Kompensation höre man nichts mehr.Stadtrat Josef Neubauer verfolgt die Planung seit Beginn. Er stellt fest, dass die Creußen mehr und mehr "verlandet". Aus dem Stegreif konnte er Phasen der Entwicklung seit 1928 zitieren und sagte, dass Maßnahmen überfällig seien. Gern werde er seinen Rat weitergeben. Maul versprach eine verstärkte Beteiligung der Betroffenen. Hintergrund

"Natura 2000" ist ein europaweiter Biotopverbund, um ausgewählte Lebensräume und Arten in einem günstigen Zustand zu erhalten. Sie gliedern sich in Fauna-Flora-Habitat- (FFH-) und Vogelschutz-Gebiete.