Politik Grafenwöhr

16.03.2018

Seit Februar 2017 - etwa ein Jahr - ist Birgit Plößner als Kulturmanagerin im Amt. Geschafft hat sie in der Zeit schon einiges. Im Jahr 2018 will sie das Kulturangebot in Grafenwöhr aber noch weiter ausbauen.

In der Kulturausschusssitzung gab Birgit Plößner einen Überblick über die Ereignisse ihres ersten Jahres als Grafenwöhrer Kulturmanagerin und über die Planungen für 2018.Plößner arbeitet für die Stadt Grafenwöhr und für den Heimatverein. Bei vielen Veranstaltungen kümmert sie sich um die Konzeption, Organisation, Umsetzung und Beratung. Im vergangenen Jahr und auch schon heuer hat sie viele neue Events ins Leben gerufen. Beispielsweise gab es neben diversen Veranstaltungen auf dem Schönberg (Bericht folgt) eine Wiederbelebung des Annamarktes, außerdem traten die United-States-Army-Europe-Band mit Chor und der Reservistenmusikzug Oberpfalz auf. So dynamisch soll es nun weitergehen: Beispielsweise feiert das Waldbad 40-jähriges Bestehen, im Elvis-Jahr stehen verschiedene Veranstaltungen unter dem Motto des "King of Rock" und im September steht ein besonderer Höhepunkt an - die Oper "Nabucco" von Giuseppe Verdi wird am Marktplatz aufgeführt.Um allgemeine Terminkonflikte zu vermeiden, werden Vereine gebeten, ihre Daten und Änderungen im Online-Kalender einzutragen. Gerhard Mark, CSU-Stadtrat und Vorsitzender des Stadtverbandes, erinnerte daran, dass bei allem Ehrgeiz für das Abhalten von Veranstaltungen die Vereinsfeste Vorrang haben sollten und es keine Überschneidungen mit städtischen Terminen geben sollte. Die Vereinsarbeit werde immer schwieriger, und es sollten von der Stadt keine Steine in den Weg gelegt werden.Plößner möchte touristische Angebote schaffen: Der Heimatverein will dafür die Stadtführungen ausweiten, die fünf Euro pro Person kosten sollen. Es sind bereits fünf Leiter gefunden, die derzeit geschult werden. Zwei von ihnen können auch eine englischsprachige Tour anbieten. Verwirrung gab es bei dem Wunsch, dass ein Stadtführer eine Gruppe betreuen solle, egal wie groß diese sei. Bei einem 50-Mann-Bus wäre dies eine Herkules-Aufgabe, die, wie dritter Bürgermeister Udo Greim (SPD) spöttisch bemerkte, vielleicht von einigen "vorlauten" Stadträten gemeistert werden könnte. Das Gremium war sich einig, die Gruppengröße und eine Aufteilung noch einmal zu überdenken, auch wurde eine Gruppenermäßigung ins Spiel gebracht. Die Touren könnten neben den bestehenden Führungen nun auch durch die Altstadt - vom Rathaus bis zur Wache 1 - sowie durch die Gemeindeteile Gößenreuth, Gmünd und Hütten führen. Zudem wäre ein Rätselweg für Kinder mit einem Gewinnspiel machbar.Plößner verwies zudem auf den Naturlehrpfad an der Bierlohe und auf den Gründerweg, der von Grafenwöhr nach Eschenbach und Pressath verweist. Anklang fand ein Beitrag eines Zuhörers, der eine kulinarische Stadtführung vorschlug - dies will das Gremium mit den Grafenwöhrer Wirten noch besprechen.