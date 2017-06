Politik Grafenwöhr

21.06.2017

In kleinen Schritten zum Abschluss. In Sachen Wahlfälschung in Grafenwöhr bestätigte das Oberlandesgericht in Nürnberg das zweite Urteil des Landgerichts Weiden - zum Teil. Wegen eines Details bei einem der Angeklagten müssen die Weidener Richter erneut ran.

Nächste Runde in Sachen gefälschter Kommunalwahl. Das Oberlandesgericht hat den Revisionsantrag eines Angeklagten zum Teil stattgegeben - zum zweiten Mal. Damit muss das Landgericht in Weiden sich zum dritten Mal mit dem Fall befassen. Die dritte - und letzte - Strafkammer des Weidener Gerichts wird nun zum Zug kommen. Ein Termin für die Verhandlung stehe noch nicht fest, informiert Markus Fillinger.Laut des Gerichtssprechers geht es dann nur mehr um den heute 45-jährigen Stadtrat der "Linken". Das Landgerichts-Urteil gegen den heute 67-jährigen Stadtrats- und Parteikollegen vom Oktober 2016 ist rechtskräftig. Er erhält eine Bewährungsstrafe von acht Monaten. Beim Jüngeren war das Nürnberger Gericht mit einem Detail des Urteils nicht einverstanden. Landgerichtspräsident Walter Leupold hatte den Mann damals zu 120 Tagessätzen á 50 Euro verurteilt. Die Anzahl der Tagessätze beanstandeten die Richter in Nürnberg nicht, wohl aber deren Höhe.Der Angeklagte hatte damals keine Angaben zu seinen Einkommensverhältnissen machen wollen, der Richter orientierte sich beim Strafmaß dann an der Berufsbezeichnung "Elektroinstallateur", die der Kommunalpolitiker bei der Feststellung der Personalien angegeben hatte. Dies sei so nicht korrekt, befand nun das Revisionsgericht. Bevor er dies tat, hätte der Richter den Angeklagten noch einmal über sein Recht zu Schweigen belehren müssen. Weil dies unterblieb, geht der Fall von Nürnberg zurück nach Weiden.Zuvor hatte das Amtsgericht Anfang 2015 die Grafenwöhrer wegen Wahlfälschung verurteilt. Die Berufung verwarf das Landgericht im Jahr 2016, erhielt den Fall dann aber vom Oberlandesgericht zurück. Schon bei der ersten Revision hatte das Nürnberger Gericht nichts gegen die grundsätzliche Verurteilung, bemängelte aber die Begründung der Strafhöhe. Nachdem im Oktober 2016 das Landgericht zum zweiten Mal urteilte, folgt nun die zweite Revision. Bei der dritten Verhandlung geht es demnächst nun eben nur mehr um das Detail der Tagessatzhöhe.Kein Zweifel besteht an der grundsätzlichen Straftat: Die Lokalpolitiker beeinflussten mehrere Rumänen bei der Wahl. Die EU-Bürger wohnten damals in Grafenwöhr und waren somit wahlberechtigt, hatten aber keinen Bezug zur Stadtratswahl, schon weil sie kaum Deutsch sprachen. Die beiden Angeklagten nutzten dabei ihre Rolle als Vermieter bzw. Rechtsberater der Rumänen aus. Nachdem es zum Zerwürfnis kam, wandte sich einer der Osteuropäer noch kurz vor der Wahl im März 2014 an die Polizei. Seit gut drei Jahren befassen sich nun die Strafverfolgung und die Justiz mit den Vorkommnissen in Grafenwöhr.